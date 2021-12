Pero ¿todavía no sabes qué musical vas a ver?

La cartelera teatral madrileña está llena de musicales. Género al que el público parece dedicarle mucha atención, cada vez más, pero la crítica, digamos la seria, ningunea. En cualquier caso, es imposible vérselos todos. Al profesional, porque no le da la vida. Al público, porque no le da el bolsillo. Así que, a continuación, una guía incompleta para ayudarte a decidir cuál es el que te puede gustar a ti para ir contigo mismo, con la familia, los amigos o la pareja estas navidades o cuando apetezca. Vamos allá y por orden alfabético.

A Chorus Line

El Rey León

Ghost

No se sabe si por su incorporación o porqué, el caso es que en esta reposición ha mejorado esta comedia romántica. Ha cogido el ritmo necesario para que la historia fluya como tal y no sea una sucesión de escenas. Y la música se oiga bien, sin demasiadas de las estridencias y ruidos como cuando se estrenó. Quizás la mano de la directora de la reposición, Silvia Montesinos, y del director musical, Julio Awad, tenga algo que ver con ese cambio.

Golfus de Roma

Comedia a la que seguramente el público va más por Latre. Pero de la que se sale contento, no por haber visto a la estrella, o, no solo. Sino por haber asistido a un montaje que hace fluir la historia. Un montaje lleno de payasos haciendo payasadas. Quizás lo mejor de la función. Una idea de dirección, una nota que viene a decir que se está ante un circo romano.

Kinky boots

Para no desvelar más, digamos que tiene algo de Billy Elliot y Priscila, reina del desierto. Aunque no hay niños, pero sí hay drag queens. Y también hay el recuerdo de que fueron niños y de la conflictiva relación con unos padres a los que quisieron. Algo que como adultos todavía no tienen resuelto.

Tal vez este sea la sorpresa de los musicales que se han estrenado esta temporada. El motivo no es otro que su actor protagonista: Tiago Barbosa. Es salir él y ya puede hacer Daniel Diges, el coprotagonista de la función, y Angy Fernández lo que quieran. El público no puede dejar de mirar a Tiago.

Algo que todos saben y, lo mejor, es que no les importa. Pues tanto los tres, como el resto del equipo no están a lucirse, sino a que la función funcione. Para muestra, el dúo que se marcan Tiago y Diges. Y lo bien que parecen pasárselo todos en la escena final. Un pasárselo lo bien con el que hacen disfrutar al personal.

La Bohème

No les hagan caso. Es un musical en toda regla, que, a diferencia de todos los demás, no tiene partes habladas. Es todo canciones, arias, duettos, y música. Mucha música bonita y bella que, esta vez, es interpretada por un reparto vocal adecuado, sin más. Que incluye en su primer elenco un puñado de figuras conocidas de la lírica y a Ruth Iniesta una cantante de ópera que curiosamente comenzó en los musicales.

Obra romántica a más no poder. En el que un grupo de artistas, que viven en la más absoluta miseria, y las mujeres que les rodean, y de las que se enamoran, tratan de sobrevivir en un entorno bastante hostil. Un entorno lleno de nieve y frío, de casas no acondicionadas, de trabajos precarios y míseros, de la pandemia de tuberculosis. ¿No recuerda a algo? En el que, a pesar de todo, es posible el amor, enamorarse, quererse.

La llamada

Madrid 24 horas

Por los ojos de Raquel Meller

Por los ojos de Raquel Melle r en el Teatro Tribueñe puede que sea, incluso teniendo en cuenta La Boheme, el más disruptivo de todos. El que produce la mayor distorsión y no deja de ser un musical que ahonda en el acervo musical español. No solo desde la perspectiva musical, sino de toda la parafernalia que le acompaña. Y es que Hugo Pérez de la Pica, es mucho Hugo, y un gran conocedor del género.

Tina

Y, ya se sabe, si estas no les gustan, todavía quedan muchas más: Autónomos, Capullas, Cruz de Navajas, En tierra extraña, Full Monthy, Grease, Otro sueño de verano, Solitarias de estreno, We Will Rock You. Esto no se acaba.