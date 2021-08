- ¿Cuántos tiene? Cinco, ¿no? Pues elige el que te pete. Uno, ¡uno solo! —gritó—. Y mejor que sea hembra. Que los machos comen más. Al saco con ellos, o mejor los metes en un costal, que es más tupido, para que se ahoguen antes, y los tiras en medio de la zarzalera, que ahí no entran ni los buitres.

¡Termina de una puta vez cojones, que esta se está volviendo loca! ¿Qué quieres? ¿Qué me muerda?

—¡Deja de gimotear, hostias! ¿Qué íbamos a hacer con esa reala que, para colmo, no sabemos ni con quien chingó esta? Tranquila, tranqui, Canela.

—Hombre no me compares. ¿Acaso es igual el hijo de un chucho matagatos que el de un mastín leonés? Además, ya te lo había advertido, hijo: criamos uno y basta. Te lo anticipé desde que la supimos preñada, uno solo. Bien que te lo advertí. Te-lo-di-je, ¡cojones!

—He salvado a la careta, padre. Ya le he puesto nombre.

Mate, ante la inmensa zarzalera, palpó por última vez el bulto y notó que aún bullían. Derrochando las fuerzas que no tenía, se acercó al tronco de un fresno y golpeó reiteradamente su carga. Fuerte, más fuerte, para no escuchar sus propios gemidos. Así, hasta que al albo costal le florecieron amapolas.

A sabiendas de cómo se las gastan las zarzas, que tantas veces le habían rasgado mangas y muñecas mientras buscaba nidos o espárragos, no quería que los infortunados cachorros sufrieran.

¿Por qué no los enterraste tú, calzonazos?

Sabes que la partida de los domingos es sagrada, mujer… y le dije que los tirara al zarzalón, para que no tuviera que ir cargando con el pico con esta solanera.

No probó bocado pese a la insistencia de la madre y, arrebujado como un perro, humedeció la almohada hasta que el caritativo sueño consoló sus penas.

—De momento, coges el botijo y le refrescas las tetas. ¡Ay! Qué poco sabéis los hombres. Como no parís…

—¿Y el chico? ¿Aún no se ha levantado?

—Anda, vete sentando a la mesa mientras descuelgo unas uvas. Por la perra no te preocupes; estará sin comer hasta que se deshinche, y a la cachorra le saldrá la leche por las orejas. ¿Cómo le has puesto?

—El abuelo Olegario decía que con los nombres no hay que precipitarse, que trae mala suerte, padre.

—Tssss, chacho. ¡Despierta!, que duermes como un hurón. ¿No notas qué peste? —se palmeó la nariz—. ¿Cuánto hace que no retiráis el estiércol?

—¡Coño, es verdad!… Pero si la cuadra está como una patena. A que va a ser lo que me barrunto… —se golpeó la sien.

—¿Y no podrías apañarte con una sábana vieja?

—No, que esas no empapan. Anoche —y bajo la voz— hirieron a Hilario, mi pariente. Estaba de guardia y se adormiló.

—La bala le atravesó una pierna. Pero sale. Me ha traído el aviso Isaías, que los avistó temprano cuando subió a revisar las colmenas.

—No hagas preguntas mujer. ¡Ah!, y echa al talego todo el tabaco que puedas, que no se te olvide.

—De eso quería hablarte Mateo; la de la tienda, cuando le pedí tres paquetes, me preguntó que si Mate ya fumaba. ¡Menuda lagarta! La despisté diciendo que, como se acerca la fiesta de San Mateo, quería que tuvieras reservas para tu santo. Sabes que no duermo hasta que no vuelves. Y menos mal que la perra ha dejado de dar la tabarra. Mucho cuidado que los tricornios andarán al acecho.