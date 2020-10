Pilar Rubio sufre un aparatoso accidente: "Me he clavado un tornillo"

“Me iba a ir ya a trabajar y he pensado: ‘A ver, con la mascarilla y el golpe que tengo aquí voy a tener una pinta sospechosa’. ¿Queréis que os cuente qué me ha pasado hoy?”, ha empezado diciendo en sus stories de Instagram.

La presentadora ha mostrado la tirita que cubría la herida en la parte izquierda de su frente y ha comparado el riesgo que suponía la prueba realizada en el programa de Pablo Motos con un aparentemente tranquilo entrenamiento.

“Es increíble. Ayer no me estrello con el coche y hoy entrenando me he clavado un tornillo, directamente se ha incrustado en la frente y me ha levantado toda la piel”, ha detallado. “Bueno, cosas que pasan. De todas maneras, seguro que hoy es un gran día”, ha acabado diciendo con ironía.