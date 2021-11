Piqué zanja la polémica nada más llegar a 'El Hormiguero': "Así de fácil"

Gerard Piqué ha acudido a divertirse a El Hormiguero. El jugador del Barcelona ha querido zanjar la polémica nada más llegar al programa de Pablo Motos y ha explicado por qué no acudió al espacio televisivo hace unas semanas y sí lo ha hecho ahora.

“He leído en la prensa que no te dejaba Xavi venir, que sí te dejaba Xavi venir. Controversia... yo no me he enterado de nada, iba leyendo y me iba quedando flipado”, ha afirmado Pablo Motos.

“Ya sabes cómo va esto”, ha añadido el futbolista. “Bueno pero no estaba pasando nada”, ha apostillado el presentador.

Piqué ha explicado que “había entrenador nuevo, que era Xavi, y en ese momento decidimos aplazar la entrevista para un poco más adelante. Xavi no lo sabía que pospusimos la entrevista”.

El futbolista ha señalado que fue “una decisión propia” y que ahora sí ha podido asistir al programa porque tenía dos días libres y ha aprovechado que estaba en Madrid.

“Lo digo por contar la versión correcta. Hablamos y dijiste ’oye que ahora no lo veo, que está Xavi’, vale, bien, pues no pasa nada, lo dejamos para más adelante”, ha explicado Motos. “Así de fácil”, ha rematado Piqué.