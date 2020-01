Podemos III: confesiones ‘moradas’ ante la nueva etapa

Son muchos los retos ahora de esta joven formación, que para empezar tiene que renovar también sus caras en algunos niveles orgánicos. La llegada al Gobierno de Iglesias y de Irene Montero , las dos personalidades más potentes de UP, como el salto al poder de sus allegadas Noelia Vera e Ione Belarra como secretarias de Estado, ha hecho que la dirección haya elegido un nuevo equipo para ser la voz de Podemos. En el Congreso estará Pablo Echenique como portavoz, mientras que en el partido ascienden como portavoces Rafa Mayoral e Idoia Villanueva . Y cobra más importancia en la organización del día a día en el partido Alberto Rodríguez, como ‘número tres’.

Por primera vez pisan moqueta ministerial. Y el partido se prepara para una nueva fase después de haber conseguido sus peores resultados en unas generales pero lograr la mayor cuota de poder. El propio Pablo Iglesias ha dado el pistoletazo de salida para esa nueva fase de UP convocando para el próximo mes de marzo la Asamblea (lo que se conoce como Vistalegre 3). Él se volverá a presentar y aspira a otro mandato como líder de UP, combinándolo con su recién estrenado título de vicepresidente segundo del Ejecutivo.

El éxito de llegar al Gobierno de coalición con el PSOE ha hecho olvidar el mal trago del 10-N, cuando Podemos bajó a ser la cuarta fuerza del país, con 35 diputados (en las generales de 2015, la primera vez que se presentaron, obtuvieron 69 asientos en el Congreso). Uno de los momentos más críticos fue tras las elecciones autonómicas de mayo cuando perdieron muchos ayuntamientos del cambio y no lograron un pacto con Pedro Sánchez, con los sectores críticos afilando los dientes contra Iglesias.

“Hay varios ámbitos que hay que aprender a gestionar muy bien. Uno es la relación que tenemos con los movimientos sociales, que nos entiendan bien cuando tengamos que tomar decisiones complicadas y no podamos cumplir con todas las demandas que nos hagan. Es verdad que nos tienen que seguir apretando, pero hay que hacer comprender que esto es una lucha a largo plazo”, resume un miembro del Consejo Ciudadano.

Un parlamentario de UP hace este análisis en ese sentido: “Todo el mundo tiene un compromiso firme con este Gobierno, hay cosas que van a ser difíciles y gobernamos con el PSOE, que tiene sus cosas y sus cosas feas. La coyuntura política lo que nos exige es defender este Ejecutivo porque, independientemente de cosas que vamos a tener que comernos, sigue siendo el Gobierno más progresista de Europa”.

Lo que ha sorprendido a muchos es el nivel de brusquedad de la oposición. No ya de Vox, sino la actitud del Partido Popular y Ciudadanos . “No podíamos imaginar que iba a haber una reacción tan virulenta. No sabíamos el límite del Partido Popular, que es ninguno. Estaba la duda de cómo actuaría al ser una de las grandes fuerzas. Ha tomado la decisión errónea de competir con Vox. Pero casi nos están haciendo un favor…”, señala otro líder territorial del partido.

Y es que la sensación que tienen los cuadros morados es que se trata de una situación “histórica” y una “oportunidad” para el partido. Siempre conscientes de que en un Gobierno de coalición los socios saben que hay una competición electoral. “Hay que llevarlo con naturalidad”, señalan fuentes de UP.

Otro diputado ‘morado’ añade que es muy importante que “tanto nosotros como el PSOE tenemos claro que tiene que funcionar porque si no, estaremos condenados a que gobierne la derecha durante mucho tiempo. Hay voluntad de que la cosa vaya bien”.

Además, en UP saben de otras dificultades que se van a encontrar como la coyuntura económica que viene y de la crisis territorial, que principalmente serán agitadas por la derecha durante estos meses. Pero además varios miembros de Podemos consultados creen que las derechas van a sacar muchos temas ideológicos para atacar al Gobierno y que van a ahondar en debates sobre la educación -como está pasando con el veto parental-, la igualdad y los asuntos LGTBi.

Uno de los grandes retos internos de manera paralela que debe afrontar Podemos es su propia estructura territorial. Por un lado, como confiesa un líder regional: “Hasta ahora era más fácil, en las comunidades podíamos decir cualquier cosa y no llamaba la atención a nadie. Pero ya no, ahora cualquier declaración está observada, tenemos que coordinarnos perfectamente con Madrid, cosa a la que no estamos acostumbrados”.

Prosigue: “Y también fortalecer las bases para volver a captar militantes. Todo el mundo sabe que no tenemos el nivel de militancia de antes, que somos los que estamos”. “Los territorios van a ser muy importantes en la estructura mientras en Madrid están centrados en el Gobierno”, recalca.