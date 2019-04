Una gran oportunidad para crecer por dentro y se irradie hacia todo aquel que piense que una mujer con curvas no puede ser admirada, amada y querida. A aceptarme, a amarme y también, por qué no decirlo, a aceptar a los demás tal y como son. Y sobre todo a cuidar mi cuerpo que es el único que tengo, mi espíritu y mi mente, que todo es un conjunto de la persona que soy.

Me gustaría que ninguna mujer se sintiera débil, sola, sin apoyo. Me gustaría que todas fuéramos poderosas, que avancemos juntas por este difícil camino de la sociedad machista, donde la mercadotecnia y la publicidad le han dado un giro erróneo a los estándares de belleza, donde la educación que comienza en casa no respete a la mujer madre, esposa, hermana, hija y sobre todo, poner mi granito de arena para que nos respetemos nosotras, como personas, como mujeres y como seres humanos.

En un nuevo paso por alimentar su carrera como modelo y su propósito, lanza su propia campaña de “body positive” (cuerpos en positivo) para la aceptación de todos los cuerpos. Esta campaña no podía llamarse de otra forma que Poderosa. Liliana, una mujer fuerte, intensa, soñadora y llena de mucho amor no podría haber concebido otro nombre para esta linda campaña.

Ser libre, no sentirme fuera de lugar si voy a una piscina o a una playa. Ponerme lo que me acomode de la moda y que me guste. No dejar que nadie haga ni un solo comentario negativo de mi persona. Entrar a algún lugar y sentirme hermosa, segura, inteligente. Ser admirada por propios y extraños a pesar de mis estrías que son cicatrices de muchas batallas; o la celulitis, que es inevitable que te salga y mejor la adopto en lugar de odiarla.

A la Liliana adolescente, ella le tiene un mensaje:

No sufras tanto por tu talla, por tu peso, por tu forma de cuerpo; cuando tengas 40 años de todas formas seguirás siendo curvy y terminarás amándote tal cual. No sufras por aquel o aquella que te hizo bullying no sólo por tu cuerpo, sino por tu intelecto. No saben que después ellos te admirarán en silencio por que te verás hermosa y empoderada a tus 43 años… ¡Sé libre, por favor! Respira, toma las cosas con calma, solo tienes una vida, es tuya: ámate y ámala.

Si tuvieras la oportunidad de retroceder el tiempo ¿habría algo que hubieras hecho o dejado de hacerte en pro de amarte y aceptarte más?

¡Sí, claro! hubiera dejado de martirizarme por, según yo ser: gorda, fea y tonta; fueron años de sufrimiento que me llevaron a padecer enfermedades hasta llegar al hospital. Hubiera detenido los principios de bulimia que padecí, dejado de golpearme y maltratar mi cuerpo por no quererlo y odiarlo.

¿Qué quisieras decirles a todas las mujeres que se ven reflejadas en ti en este momento?

No sufran por favor, mejor ocúpense. Si hay algo que no les gusta de ustedes, lo que sea, aprendan primero a aceptarlo. Ni modo. ¡Ahí está! Es parte de ustedes. Después de aceptarlo, trabajen en ello. Siempre hay algo para mejorarlo. Y tercero, aprendan a ver con amor todo lo que les rodea, y lo que son hoy por hoy. El pasado no existe, el futuro quién sabe. El hoy es una realidad y hay que vivirlo al 100%, porque no sabemos si mañana estaremos aquí.

Mujeres poderosas, unidas: ¿Quién nos detiene?

