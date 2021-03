Por qué a nadie debería sorprenderle el racismo de la casa real británica

Sin embargo, para quienes conocen la historia de la realeza británica, estas declaraciones ni siquiera son una sorpresa, y es que hasta el propio Harry, marido de Meghan, ha sido acusado de racismo en el pasado.

El príncipe Harry recibió muchas críticas en 2009 tras ser captado en vídeo llamando a un excompañero militar “nuestro pequeño amigo paki [pakistaní]” y, en 2005, provocó un escándalo al aparecer vestido con un uniforme nazi completo, esvástica incluida, en una fiesta de disfraces.

El príncipe, de 36 años, ha admitido que haberse criado rodeado de privilegios en el seno de la realeza británica le hizo crecer sin comprender lo que era el sesgo racial inconsciente.

Según dijo, necesitó muchos años y la experiencia de ponerse en los zapatos de su esposa para darse cuenta del problema.

La duquesa, de nacionalidad estadounidense, es la primera persona mestiza que se casa con un miembro superior de la familia real británica en la historia moderna.

“Que fuese tan novedoso que una mujer de raza negra se casara con un miembro de la realeza británica en el siglo XXI lo dice todo”, explica Kehinde Andrews, catedrático de Estudios Negros en la Universidad de Birmingham.

“En ningún momento tuvo sentido creer que iba a significar un cambio importante. Fue una falsa ilusión. Y la ceremonia pública cayó en el cumpleaños de Malcom X [defensor de los derechos de los afroestadounidenses], lo que me pareció una broma del universo. No me imagino lo que habría dicho él”.