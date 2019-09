Por qué el 10-N no es el 28-A

Por ello, uno de los efectos que más preocupa entre dirigentes del PSOE y de UP es que el descontento dentro de la izquierda por no haber llegado a un pacto se pueda traducir en un fatídica bajada de participación. Teniendo en cuenta que los votantes de la derecha suelen ser más fieles. En la derecha avisan: “Las encuestas de ahora no valen porque no recogen el descontento”, reconocía en el Congreso esta semana un alto cargo de Cs.

Desde Moncloa y Ferraz están trasladando que no tienen miedo a la participación, pero los cuadros medios están muchos más nerviosos. Además, creen en muchos territorios socialistas que era más fácil explicárselo a la gente en julio -cuando UP rechazó la Vicepresidencia y tres ministerios- que ahora en septiembre. Por delante, mucha pedagogía.

No obstante, desde la sede federal del PSOE entienden que su partido se movilizará al máximo y que es un gran maquinaria electoral. José Luis Ábalos será el encargado de pilotar la estrategia, en coordinación con el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo. Y sus encuestas son más que positivas, esperando crecer respecto a abril.

En Unidas Podemos también están preocupados por la situación en la calle, pero entienden que a ellos se les dan bien las campañas y conseguirán despertar a la parte de su electorado que puede plantearse no ir al colegio electoral.

El bipartidismo está de moda... y a la espera de Errejón

Y este 10-N también estará marcado también por el posible ascenso del bipartidismo: PSOE y PP se ven al alza. Estabilidad, estabilidad, estabilidad. Este mensaje va a ser el más repetido por los dos principales partidos, que entienden que el electorado tras estos cinco meses puede castigar a los nuevos partidos.

Pero, ojo, también puede que haya más nuevos-nuevos partidos. Una parte de Más Madrid está convencida de que hay que dar el salto ya a toda España ante el hartazgo de UP y del PSOE. Por el momento, Manuel Carmena ha descartado encabezar este salto. Ahora todo está en manos de Íñigo Errejón, que está siendo muy presionado por parte de su círculo para que dé un paso adelante. El que fuera fundador de Podemos ha rechazado hasta ahora en público ese trampolín y siempre decía que no quería repetir los errores de ‘rapidez’ de Podemos. Pero siempre le ha gustado la política nacional y siente que hay una parte del electorado huérfana.