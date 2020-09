Por qué el asesino de John Lennon pide perdón 40 años después de su muerte

A día de hoy, con 65 años, de los cuales ha estado encerrado casi 40, Chapman ha pedido la libertad condicional hasta en once ocasiones, pero siempre se le ha denegado. En la última de sus peticiones ha entonado el mea culpa y ha pedido disculpas a Yoko Ono por acabar con la vida de su pareja. Independientemente de que sea o no la primera vez que pide perdón, su arrepentimiento, una de las bazas para conseguir la condicional, no le ha servido para nada.

“Él era un ser humano y yo sabía que iba a matarle. Eso ya dice que no mereces nada, y si la ley y ustedes deciden dejarme aquí durante el resto de mi vida, no me quejaré”. Y así ha sido. La junta ha decidido dejarle de momento entre rejas. Hasta dentro de dos años, en agosto de 2022, no podrá solicitarlo de nuevo.