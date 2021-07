Por qué es polémica la regularización de los dos senegaleses que ayudaron a Samuel

Los colectivos antirracistas tienen claro que Ibrahima y Magatte deberían obtener sus papeles, pero critican estas concesiones a discreción por parte del Gobierno para premiar una heroicidad, cuando la regularización debería ser un derecho, sostienen.

“Si algo tienen los actos heroicos es que son excepcionales. No debemos normalizar que la regularización se vea como un premio, cuando tendría que ser un derecho”, razona Moha Gerehou, periodista, escritor y activista antirracista. El autor de Qué hace un negro como tú en un sitio como este sostiene que este gesto del Gobierno es “una manera de perpetuar la desigualdad”, en una situación en la que “una de las pocas rendijas para escapar de ella es siendo excepcional”, afirma.

Tampoco está de acuerdo con esta concesión un activista antirracista con representación institucional contactado por El HuffPost, que prefiere no comentar todavía el caso para no intervenir en el proceso y no perjudicar a los jóvenes senegaleses hasta que se haga oficial su regularización.

El ‘buen migrante’

Este gesto del Gobierno no sólo es arbitrario, sino que contribuye a legitimar la idea del ‘buen migrante’, según la cual la sociedad espera que las personas migrantes encajen dentro de unos roles preestablecidos y unos comportamientos de sumisión que no se reclaman necesariamente al resto de la ciudadanía, como explica un artículo del periodista Youssef M. Ouled titulado El buen inmigrante.

“Se pone el listón muy alto sobre la gente migrante, y no se le permite cometer errores como a cualquier ser humano”, señala Gerehou, nacido en España hijo de padres que emigraron de Gambia. “Cargamos con lo negativo de la condición —ya sea racial o religiosa— tanto para lo bueno como para lo malo, y eso nos coloca en una situación de tener que llegar constantemente a unos estándares que no se exigen a todos por igual, que no están al alcance y que no tienen nada que ver con el derecho a tener un estatus legal”, apunta el periodista.