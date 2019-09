Por qué la Generación Z folla sin condón

El VIH ya no asusta

Los expertos lo tienen claro: “Se ha perdido el miedo al contagio del SIDA”. La epidemia que causó pavor en los 80 y 90 en todo el mundo parece una leyenda urbana. Los medicamentos retrovirales la convierten en una enfermedad crónica y no mortal, pero los datos siguen ahí: entre 140.000 y 170.000 personas en España tienen VIH y cinco de cada diez no han sido diagnosticados.

Desconocimiento de lo que supone una ETS

Este problema podría haberse prevenido con la vacunación. Se introdujo la vacuna en el calendario este 2010 y está disponible en las farmacias bajo receta médica. Pero no protege de todos los tipos de VPH y la tasa, según las expertas, sigue siendo baja en algunas regiones de España. Para los chicos “todavía no se ha incluido en el calendario”, se queja Herrero.

Ni educación ni concienciación

La mayoría de jóvenes de la Generación Z no se sientan a hablar con sus padres de sexo, ni tampoco reciben formación en los institutos. España es de los pocos países del mundo en los que no se imparte educación sexual y afectiva en los centros educativos. “No se explican ni los riesgos ni las habilidades, tampoco se les educa a decir ‘sin preservativo, no’, ’con preservativo desde el principio”, indica Hurtado.

La educación sexual no solo mejora la prevención de las ETS, sino que hace que las relaciones sexuales se inicien más tarde y “de forma más autónoma y responsable”, según Planificación Familiar. Cuando esto falta, los jóvenes tiran de pantalla . Toman como referente lo que ven en el porno y allí “el condón brilla por su ausencia”. Y no solo eso. “Distorsiona la erótica”, apunta la experta en Planificación Familiar Hurtado. “Hay incluso jóvenes que nos preguntan cuál es la forma correcta, como si hubiese una buena o una mala”, añade.

Menos sexo no se traduce en menos posibilidades

Pero esa frecuencia no reduce el riesgo. “Una persona puede haber tenido una relación y haber contraído una infección de transmisión sexual y otra haber tenido más y no haber contraído ninguna”, indica Hurtado, quien pone el foco en que la monogamia no exime de riesgos. “En su cama entran todas las personas que han tenido relaciones anteriormente”, enfatiza.

Para corroborar el nivel de sexo no seguro basta con ver el uso del preservativo femenino: no supera el 2%, según datos del Ministerio de Sanidad.

El cambio en las relaciones de pareja: el control como base

Más allá de la imposición, el uso de protección también se ve condicionado por los celos de la pareja. “Es muy común el ‘si me lo pides, no confías en mí’, o ‘¿qué pasa que estás teniendo relaciones con otras personas y por eso me lo pides?”, indica Hurtado. Este control, basado en la idea de amor romántico, hace que las jóvenes opten por otros métodos de anticoncepción (como la píldora anticonceptiva o el DIU) e incluso por ‘la marcha atrás’. “No se realizan pruebas y tienen la idea de que por tener una relación estable no conlleva ningún riesgo, aunque dure nueve meses”, detalla Hurtado.