Por qué los hombres deberíamos ver 'Intimidad'

Porque refleja a la perfección en qué consiste la violencia sistémica que sufren las mujeres y de la que formamos parte todos los hombres. Lo cual no quiere decir que todos y cada uno de nosotros seamos de manera expresa y directa violentos contra las mujeres, pero sí que participamos de todo un orden social y cultural que normaliza y legitima nuestro dominio sobre ellas. Si no la ves, si no la percibes como tal, es porque eres parte esencial de ese sistema que normaliza el trato devaluado de las mujeres.