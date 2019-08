¿Por qué Netflix estrena bombazos en verano?

Ante la misma disyuntiva se han encontrado ahora los videoclubs digitales “low cost” como Netflix, HBO y el resto de plataformas OTT (Over The Top) , al cambiar la forma de interpretar el consumo. Lejos de moderar su gasto en estas fechas, Netflix estrena bombazos como Stranger Things o La Casa de Papel en el periodo vacacional por diversos motivos:

El razonamiento hasta el momento es que es absurdo apostar por formatos caros en una fecha en la que baja el consumo televisivo. Encontramos excepciones en la televisión por cable en Estados Unidos, donde HBO (cuando solo era un canal de pago lineal) estrenó en pleno mes de junio series como Sexo en Nueva York en 1998 o The Wire en 2002, con la intención de lanzar contenido para generar prestigio a su marca aprovechándose de la debilidad de la televisión generalista. Pero no olvidemos que la televisión de pago ha de justificar su existencia durante todos los meses de verano para evitar bajas en sus suscripciones.

Vamos a necesitar más máscaras para todos. 34,355,956 hogares en el mundo vieron #LCDP3 en la primera semana tras el estreno, y no podemos estaros más agradecidos por formar parte de la banda. 👺 pic.twitter.com/bo4EW3LYK6

Lo que está claro es que el cambio en el consumo vacacional se está produciendo primeramente en los perfiles más jóvenes. En este sentido, el presidente de HBO advierte de que el promedio de edad del espectador de su canal tradicional (lineal) es 15 años más viejo que el de los consumidores de sus plataformas de streaming. De esta manera, la estacionalidad del éxito audiovisual ha cambiado impulsada por las plataformas como Netflix frente a la televisión generalista que apostó en sus inicios por la emisión lineal.

Los grupos de comunicación que poseen televisiones lineales son conscientes del descenso del consumo tradicional y por ello están apostando, mejorando o creando plataformas bajo suscripción de contenidos exclusivos. Por ejemplo, en España, Atresmedia ha presentado Atresplayer Premium donde por primera vez se estrenarán algunas series antes que en la emisión en abierto.

Pero que esto no sirva para decir que la televisión tradicional ha muerto. Porque no es así. El placer que aporta ser telespectador pasivo también se ha trasladado al consumo de vídeo en Internet. Y es que no siempre apetece interaccionar o tener que elegir lo que vamos a ver. El placer de ver lo que te pongan sigue atrayendo a millones de personas.