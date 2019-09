¿Por quién lloran las mujeres? La guerra contra nosotras se recrudece a golpe de estadística

Entre otras muchas injusticias, nos lamentamos por la desigualdad en las cuotas y las listas cremallera, gracias a las que muchas mujeres están donde están. La Ley de paridad obliga a la sociedad, a todo el abanico, a incluir mujeres en los estamentos públicos, en la política o en las empresa cotizadas y no cotizadas, así como en los consejos de administración. El techo de cristal granítico no se abría, pero se movía a trancas y barrancas.

Desgraciadamente, las cifras cantan: el 70% de las empresas estatales en nuestro país carecen prácticamente de mujeres en sus puestos directivos. A lo cual hay que añadir la horrible crueldad de algunas congéneres contra las de sus propios partidos. Y me refiero la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que conformó un Gobierno con diez sujetos y tres compañeras.

Cuando gran parte de la ciudadanía se rasgó las vestiduras ante semejante desfachatez, la dama popular acuñó perlas como “hay que combatir el machismo pero no a los hombres” o ”ahora más que nunca tenemos que cubrir la discriminación contra las mujeres”.

En la primera, la señora política patina sin freno y con la quinta puesta. Si el machismo proviene de la parte masculina de nuestra sociedad y no quiere ir contra ellos, ¿cómo lo va a realizar? Y con la segunda se carga a todas las mujeres de su partido igualmente válidas, o más, que sus diez negritos. Un caso de manual y parejo al de Begoña Villacís de Ciudadanos, ese círculo que nació de un desnudo y que estaba llamado a ser la pera limonera como revulsivo de la política en nuestro país. La vicealcaldesa de Madrid no se cortó ni un pelo al declarar públicamente a favor de otro alto cargo de su bandería, Ignacio Aguado, cuando nos despertó a soez golpe de brutalidad patriarcal, aduciendo a tenor de los listados repletos de Varón Dandy que su formación no iba a estar llena de pajines o aídos, en referencia a dos ministras socialistas de la era Zapatero. Ante el revuelo montado, la respuesta fue: “En mi partido no ponemos mujeres al peso y Aguado no es machista″. No hay mejor ciega que la que no quiere ver, consensuando con su amiguita ideológica del PP que a sus mujeres ni fu ni fa. Si son válidas bien y si no también.