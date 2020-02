Portu, juez de 'OT 2020', pide disculpas por su "patinazo": "Estuve muy desafortunado"

Portu reconoce que estuvo “muy desafortunado” y recalca que su intención era “poner dos situaciones parecidas” y “hacer una comparativa de la energía que me transmitían ambas”.

Ya por la noche el cazatalentos y exmiembro de Modestia Aparte publicó una disculpa en su cuenta de Twitter. “Evidentemente me he equivocado. Lo siento de verdad”, comienza el largo texto en el que explica su versión.

“Me expliqué terriblemente mal. Lo siento, y más tratándose de una artista como Samantha, que contagia bondad y que obviamente lo ha entendido (como mucha más gente, tal como he podido comprobar en mi propia piel durante todo el día de hoy) de la peor manera posible”, asegura.

La nominación más injusta e insultante del mundo, a mí no me digáis que esto es normal. Pobre Samantha #OTGala3 pic.twitter.com/aFzK4o3AFq

El juez también pide que si la productora del concurso da el visto bueno, le gustaría “poder decírselo directamente a Samantha” al inicio de la gala. “Lamento la torpeza. Juro que no hay mala intención y os aseguro que ningún miento del jurado tiene enfilado a nadie”, añade. “Esto no es fácil y yo personalmente lo he aprendido de un guantazo. Disculpen”, finaliza su carta.