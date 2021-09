Posicionamiento SEO : ¿cómo pueden mejorar sus posiciones?

El posicionamiento SEO en Google es una de las partes más importantes cuando se crea una página web, pues es lógico, que tu propósito sea aparecer en la primera posición en los exploradores web. Como usuarios, cuando realizamos cualquier búsqueda en Google, por ejemplo, siempre hacemos clic en el primer resultado o en los siguientes.

Por este motivo, hay que tratar de conseguir posicionamiento en buscadores SEO. Pero, te preguntarás, ¿cómo puedo conseguirlo?, ¿qué estrategia debo seguir? A continuación, te damos todas las claves para tener éxito en los principales motores de búsqueda.

Claves para conseguir posicionamiento SEO en buscadores

Lo cierto es que existen bastantes métodos para mejorar el posicionamiento de tu sitio web. Mediante el SEO se consigue posicionar tu negocio de manera orgánica en un medio-largo plazo, mientras que los resultados serán duraderos y reiterados. Por otra parte, se encuentra Google Adwords, una herramienta de pago, que consiste en anunciar y colocar de inmediato a las páginas webs en las primeras posiciones. El desembolso se realiza cada vez que un internauta hace clic en tu anuncio.

Para comenzar, hay que distinguir entre dos conceptos: SEO on page y SEO off page. Por lo que si tu intención es obtener un posicionamiento en buscadores que dé sus frutos a largo plazo, debes saber cómo aplicar estos consejos en tu estrategia de marketing digital.

SEO on page

El SEO on page, también conocido como SEO on site, tiene como objetivo optimizar el contenido de la web. Es en este momento cuando intervienen las arañas de Google para rastrear y clasificar los contenidos. En este sentido, se trata de facilitar el trabajo a los bots de Google para conseguir una mayor trascendencia del sitio web. Entre los principales métodos para mejorar el posicionamiento encontramos:

Palabras clave o keywords. Son los términos por los que el usuario busca el contenido en Google, es imprescindible identificarlas para poder emplearlas en tu sitio web.

En el contenido debe haber una buena cantidad de palabras claves principales y secundarias, para utilizar las correctas se puede realizar una keyword research. Tampoco se puede abusar de ellas, pues supone caer en malas prácticas que Google u otros motores de búsqueda penalizan.

Título. Debe contener las palabras clave o las keywords que se deseen posicionar, lo más a la izquierda, si es posible. Además, no debe superar los 60-65 caracteres y los subtítulos deben estar estructurados mediante los heading 1, 2, 3, etc. Tan solo puede existir un H1 y este tiene que ser atractivo para llamar la atención de los lectores. Las urls son un aspecto muy importante a la hora de que los bots clasifiquen los dominios, por lo que deben ser lo más sencillas y claras posibles. Asimismo, tienen que incluir la palabra clave, no sobrepasar los 115 caracteres y evitar frases largas y palabras como “de, para, por, y”, pues complican el posicionamiento.

Emplear las keywords en la metadescripción es una fantástica estrategia para lograr que Google brinde más interés a tu negocio. Lo ideal es que este texto genere curiosidad e interés en el usuario, así como incluir un call to action. La cantidad de palabras que debe contener ronda los 100-155 caracteres.

Ofrecer contenido exclusivo. Google penaliza a las páginas webs que cuentan con réplicas de textos de otros sitios, pero, por el contrario, favorece la originalidad si ofreces un contenido nuevo.

Las imágenes. También deben contener una descripción apropiada, pues empleadas junto a las palabras clave siempre van a tener mayor prioridad que otros.

Los links internos. Tienen que funcionar correctamente y llevar a los usuarios a contenidos relacionados y que, al mismo tiempo, sean de calidad. También es necesario que tu página web sea legible en todas las plataformas: ordenadores, tablets o smartphones.

La velocidad de carga o la WPO. Debe ser óptima para que el posible cliente puede navegar de forma ligera y cómoda.

La arquitectura del sitio web. Los buscadores valoran positivamente que la información de tu página web esté bien estructurada para que sea intuitiva para el usuario.

SEO off page

El SEO off page son aquellas acciones que se realizan para lograr una optimización orgánica fuera del sitio web. Gracias a esto, se logra mejorar la puntuación en el PageRank, uno de los aspectos incluidos en los algoritmos de Google. El objetivo principal de estas actividades es desarrollar enlaces que dirijan hacia tu sitio web y así, lograr una mayor superioridad y prestigio. Algunas de las técnicas de SEO off page son:

La presencia en las redes sociales que permiten compartir el contenido de tu negocio con tus clientes. Gracias a esto, lograrás atraer más tráfico lo que, finalmente, se convierte en una mejora del posicionamiento.

El link buildinges un conjunto de técnicas dirigidas a conseguir enlaces externos que conduzcan a tu dominio, también denominados como backlinks, de gran importancia para los resultados de los motores de búsqueda.

El propio usuario. La experiencia que tenga tu cliente con tu contenido determinará si pasa más o menos tiempo en tu sitio web. Como hemos comentado anteriormente, este es otro elemento que Google valora positivamente.

En resumen, si todavía te preguntas cómo puedes mejorar tu posicionamiento orgánico, estas son algunas de las mejores formas de optimizar tu sitio:

No copies ningún contenido. Otorga una estructura al texto haciendo uso de los heading, puesto que facilita la lectura a los usuarios y así obtendrá una mejor posición. Aporta dinamismo a los textos con fotografías, vídeos, infografías, etcétera. Actualiza los artículos de la web, pues si cuenta con datos o cifras antiguas dejará de ser premiado por Google. Céntrate en tu consumidor porque, por ejemplo, el uso excesivo de palabras claves no te otorgará buena visibilidad.

Conseguir un buen posicionamiento SEO requiere de un gran esfuerzo y de mucho trabajo. Por ello, lo más recomendable es contar con unaagencia SEOagencia SEOde posicionamiento, pues cuentan con los profesionales y las herramientas necesarias para trabajar todos los aspectos que hemos comentado.