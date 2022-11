Por muy tentador que sea, deberías dejar de posponer la alarma del despertador

Aunque a veces sea un placer, no es la mejor práctica para nuestra salud. Para algunos expertos, el problema no está en atrasar la alarma para reposar un poco más, sino “en los problemas de sueño que arrastramos, que hacen que nos cueste más levantarnos por la mañana”, según recuerda un artículo de Xataka , que recalca que apretar el snooze es una “pésima” idea.

“Me despierto con el móvil y siempre lo dejo en la habitación contigua. Entonces lo que me hace es que cuando me levanto por la mañana para apagarlo, ya me quito esa cosita de ’ay, me volvería a dormir”, contó.