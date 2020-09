Por qué el bloqueo del PP pone en riesgo la Constitución

Pero, ¿qué consecuencias tiene esto? Esa postura no significa sólo no cumplir lo establecido en la Constitución sobre renovar órganos, sino que además, según expertos constitucionalistas consultados, supone una erosión de la propia imagen de la democracia y de la Constitución, dando alas a aquellos que critican que los tribunales y organismos constitucionales, que deben trabajar de manera independiente, están politizados.

Es decir, la paradoja de argumentar que se defiende la Constitución sin cumplir precisamente lo que dice. Todo ello con un Poder Judicial en funciones desde hace casi dos años, pero que al PP beneficia al haber mayoría conservadora y no haberse adaptado a una composición que debería ser en principio progresista si se hicieran valer las cuotas paralmentarias. Y, además, mientras sigue el bloqueo, el Consejo General del Poder Judicial va a retomar los nombramientos discrecionales con la mayoría vigente. Incluso este órgano ha presionado a Casado para que acceda a la renovación, pero en Génova 13 no están por la labor.

Casado se lo dijo claramente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su reunión en Moncloa esta semana. No a desbloquear los órganos constitucionales (como el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o RTVE). Su argumento: no va a sentarse y a consensuar candidatos mientras esté Unidas Podemos en el Gobierno, ya que los ‘morados’ quieren acabar con el “régimen” del 78.

“No me parece aceptable el argumento del PP. Podían ser más refinados. Esto significa el rechazo al cumplimiento que se desprende del mandato constitucional”, apostilla este catedrático. Añade: “Plantean vetos como si no tuvieran derecho los de Podemos a proponer candidatos. No ha habido problema en plantear a personas en su momento que habían asesorado a partidos, ministros y diputados. No solo señalo al PP”.

Enfatiza Arbós: “El deber es negociar e intentar cumplir el mandato constitucional”.

¿Debería hacerse una reforma para establecer unos plazos concretos de renovación u otra fórmula? Arbós responde: “No hay ningún sistema malo si unos y otros cumplen con el papel institucional y actúan de buena fe”. Incluso dice que podría plantearse que si pasado el plazo no hubiera acuerdo, se hiciera por sorteo. “Puede sonar extravagante, pero a lo mejor estimulaba a los partidos a ponerse de acuerdo”, sentencia.

Sobre la situación de bloqueo, comenta: “Me parece increíble que digan de entrada que no negocian, se incumple la Constitución. La gente ve que no obedecen los que deberían estar en primera línea de cumplimiento”. Esto no significa que los que sean finalmente elegidos no vayan a ser luego independientes, “pero el resultado de imagen es lamentable”.