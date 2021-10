El laboratorio andaluz: cómo el PP y el PSOE pueden alcanzar un acuerdo inédito en mitad de la polarización

Y hay una razón por la que Moreno y Espadas se acercan cada día más: los dos dicen que no quieren elecciones adelantadas. El presidente andaluz se ha consolidado y en las encuestas aparece como el gran ganador, pero tendría un problema: el hundimiento de Cs y depender directamente de Vox, que podría exigir su entrada en la Junta. Moreno es uno de los barones más centrados del PP, no tiene nada que ver con Ayuso, y quiere mantener su imagen de moderado en una comunidad sociológicamente volcada hacia la izquierda. Por lo tanto, cree que no le penalizaría sacar las cuentas con los socialistas e, incluso, podría ensanchar su base de votantes.

Un acuerdo que no tendría comparación en el resto de España, donde reina la polarización , especialmente en el Congreso de los Diputados. Una actitud muy diferente a la que muestran Pablo Casado y los suyos respecto a los presupuestos del Gobierno de coalición. En Génova 13 descartan en todo momento trasladar este espíritu a las cuentas elaboradas por La Moncloa para 2022 (incluso ya se ha avanzado que se llevará al Tribunal Constitucional la ley de Vivienda, parte del acuerdo de UP y el PSOE para los presupuestos).

“Vamos en serio”, dicen desde el entorno de Juan Espadas. En el PSOE andaluz señalan que su ‘número uno’ es serio y formal, que no ha hecho esto por buscar titulares. “No busca el regate corto”, señalan, para recordar que ha sacado personalmente adelante los presupuestos del ayuntamiento en seis ocasiones pactando y no siempre con los mismos grupos.

“Sabe muy bien lo que es negociar con voluntad de que salgan las cosas y también detecta fácilmente cuando no hay voluntad en la otra parte”, comentan fuentes socialistas. Y en los presupuestos “van en serio”, repiten constantemente. Espadas, dicen los suyos, ha impuesto un cambio de rumbo en el PSOE-A y quiere que se visualice la “fuerza” de ser el grupo mayoritario (aunque no gobierne) como “útil”.

“Y ahora ser útiles para la gente significa estar del lado de las soluciones. Andalucía necesita unos presupuestos para no sólo no perder el tren de los fondos europeos sino para engancharnos a la recuperación. Nos jugamos tener o no inversiones y en torno a 15.000 millones sin contar con los fondos europeos”, explican desde el núcleo duro de Espadas. Además, no ven bien que se prorroguen las actuales cuentas.

Espadas, señalan las fuentes, ha planteado un listado de temas en los que es posible ponerse de acuerdo con el PP: “No son líneas rojas. Ni asuntos ideologizados, sino temas muy razonables a los que un Gobierno no puede decir que no”.

Asimismo, esto ha supuesto romper el tablero andaluz. Según analizan en San Vicente, con este movimiento Vox deja de ser el que manda apoyando o amenazando con romper, Cs queda descubierto y hasta el PP “reconoce que el PSOE de ahora es más incómodo que el de antes”.