PP y Cs se aferran a la Junta Electoral para torpedear la investidura de Sánchez

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó la semana pasada que el líder de ERC tenía derecho a ir a recoger su acta de eurodiputado cuando estaba en prisión provisional a la espera de la sentencia del procés. Ahora, el Supremo tiene que decidir, tras oír a las partes involucradas en la causa, si permite o no esa salida de Junqueras, que ya han pedido sus abogados.

El Partido Popular y Ciudadanos se aferran a la Junta Electoral para torpedear la investidura de Pedro Sánchez . El próximo 3 de enero, los jueces de este organismo valorarán si comunican al Parlamento Europeo que Oriol Junqueras está inhabilitado y no puede ser eurodiputado, porque está cumpliendo una condena de 13 años recogida en una sentencia firme .

La imagen del líder independentista en la calle es la que busca ERC, pero si la Junta Electoral comunica al Parlamento Europeo que Junqueras está inhabilitado y la Cámara comunitaria no lo cuestiona, ya no tendrá acta que recoger y no podrá ver la luz del sol.

La Fiscalía pide que continúe encarcelado, ya que está castigado por una sentencia firme que no puede recurrir. Solo falta la posición de la Abogacía del Estado, que tiene hasta el día 2 de enero para presentar el escrito, y que ERC espera para valorar si se abstiene o no y permite a Sánchez ser presidente.

El PP ha reclamado este viernes a la Junta Electoral que aplique el artículo 6 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) que sostiene que “resultan inelegibles los condenados por sentencia firme, a pena privativa de libertad, en el periodo que dure la pena”.