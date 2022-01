EL HUFFPOST PR King

He aquí un influencer que no se anda con chiquitas. Un hombre de verdad que sabe lo que cuestan las cosas. Por ejemplo, pueden costar 300.000 euros. Ese es el precio que puso nuestro cowboy de las relaciones públicas al presidente del Consejo General de Enfermería para no publicar un dossier con informaciones personales y privadas que podrían dañar su reputación. Son hechos probados. El Juzgado de lo Penal número 16 de Madrid primero, y la Audiencia Provincial en firme después, condenaron a nuestro influencer, Pedro Aparicio Pérez (Asturias, 1962) propietario con su familia y editor él solito de PR Noticias y dueño también de un conglomerado extenso de otros chiringuitos, a cuatro meses de cárcel e inhabilitación para el sufragio pasivo, “como autor de un delito de amenazas condicionales”. Lo que viene siendo chantaje. La sentencia da detalle de las artes de Aparicio: convocó en su despacho a Iñigo Lapetra, director de Comunicación de la organización de los enfermeros y “advirtiéndole de que poseía un dossier con informaciones incriminatorias en el ámbito personal y supuestamente penal respecto de Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados de Enfermería de España, con ánimo de menoscabar su libertad, le amedrentó con revelar los hechos dispuestos en el dossier mediante su plataforma digital”. La plataforma digital en cuestión es PR Noticias, aunque bien pudiera denominarse PR Infundios, PR Ajuste de Cuentas o incluso PR Chantajes. El caso es que el chantajista solicitó amablemente el pago de 300.000 euros, a ingresar en seis cuentas distintas de seis sociedades instrumentales constituidas por él y sus allegados. El problema es que en este caso, Lapetra y González Jurado, en lugar de pasar por caja, decidieron pasar por Comisaría.

Es una interesante coincidencia que apenas 15 días después de que la condena se hiciera firme, en 2016, Pedro decidiera abandonar la dirección de PR Noticias, porque sus médicos, contó, le recomendaron “dar un paso hacia la jubilación”. También se lo sugirió la Asociación de la Prensa de Madrid, no solo por su bien, sino sobre todo por el de la profesión. La Comisión de Deontología de la APM calificó sus prácticas como “indeseables”. Aparicio anuncia en su propia plataforma (adoptamos aquí la descripción del juez, aunque Aparicio sostiene que regenta un diario), que deja “el barco que ha construido con tanto esfuerzo y amor” a su hijo veinteañero que, a pesar de su juventud, ya tenía “una experiencia envidiable”. Esa generosa opinión del padre quedó inmediatamente refrendada por el diario La Razón, que entrevistó al chaval, hablando de él como “probablemente el editor más joven” y comparándole con Rupert Murdoch. La redactora no dice ni una palabra de la condición de delincuente del padre, quizá por no empañar los méritos del chiquillo. Al proceso de blanqueo de los antecedentes de Aparicio Sr., se sumó una entrevista en la Televisión Española de Jenaro Castro en el programa “Emprende”, del Canal 24 Horas. De poco sirvió porque la titular del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Madrid, no se ablandó y condenó a nuestro influencer por atentar contra el derecho al honor de Iñigo Lapetra, a quien siguió insultando a pesar de la condena, usando contra él expresiones como La Petra, Petra y sus censuras o Pucheros La Petra. A Aparicio le cayeron esta vez 10.000 euros.

No se dirá que Pedro Aparicio Pérez no recuerda al famoso Joe Exotic, más conocido gracias a Netflix como Tiger King, el criador de tigres de Oklahoma. Tipos de la misma edad, tan chaparros – 1,70 mide Aparicio, según nos cuenta ufano él mismo – como aguerridos. Generosos emprendedores ambos, con aspiraciones que van más allá de los estrechos límites que impone la Ley. Amantes de los animales poderosos: Aparicio Pérez cuidaba en su mismísimo despacho de las oficinas iniciales de PRNoticias un purísimo perro de presa (¿o era un pastor alemán?). Ahora se le observa en las fotos con lo que parece un yorkshire. Especialistas los dos en amedrentar a quienes se les ponen en el camino y fashion victims los dos; cada uno a su estilo, pero los dos muy de barbería y del look malote de los Angeles del Infierno.

Al final, ni los médicos, ni el hijo prodigio, ni la APM, ni los jueces, lograron que el fundador de PRNoticias se jubilara. Nuestro hombre volvió pronto al tajo bajo el rótulo de director editorial de PRNoticias, y como propietario junto a su familia de la matriz EContenidos SL, y de un heterogéneo grupo de empresas, que incluye producción de vídeo y radio, organización de eventos, estrategias de comunicación online, etc., etc. Las condenas de los tribunales de Madrid dejan bien claro a qué se dedica nuestro rey de las relaciones públicas, pero su portfolio no tiene tampoco barreras. Hace unos años Pedro Aparicio salió elegido – se desconoce quién hizo la elección, porque no constan datos del proceso – como presidente de la Sugary World Association (SWA), lugar desde el que vende cámaras hiperbáricas. Nunca le daremos de manera suficiente las gracias a Pedro por exportar nuestro talento español al mundo entero (es socio de honor también de la organización Venezuelan Press). Asociación Mundial de Azucarados, ni más ni menos, que aunque es de alcance mundial y puede que planetario, tiene su sede en el mismo lugar que PRNoticias, en la calle Marqués de Monteagudo, 18, de la capital española. Cuando entró en el negocio, de nuevo omitiendo sus penurias judiciales, y puesto que el entrevistado era presidente de esa SWA fantasma, el doctor Bartolomé Beltrán le entrevistó en “¿Qué me pasa, doctor?”, el espacio de salud perteneciente curiosamente a otra compañía del Grupo A3 Media. El número de los afectados por los chantajes de Aparicio no es conocido, pero sí lo es el de quienes han aceptado entrar en su juego, por miedo o por conveniencia. Un eminente exponente es José Antonio Llorente, fundador y socio mayoritario de J.A. Llorente & O. Cuenca (ahora reconvertida en una LLYC de nombre más pop) es financiador a largo plazo de PR Noticias y receptor habitual de las entrevistas y los halagos de Aparicio. También receptor casi permanente de sus premios, “Los mejores de PR”. Premiados han sido también recientemente Isabel Díaz Ayuso o Begoña Villacís, Hispanidad o Moncloa.com, lo que da la medida justa de la calidad y el prestigio de los galardones. Pero, más allá de los premios, una ley de hierro preside las andanzas editoriales de nuestro influencer de hoy: los deseos de sus clientes y benefactores son órdenes para él. Y entre ellos -además de los ya citados- sobresale el responsable de comunicación de… ¡sorpresa! A-3, Javier Bardají. En vano se buscará en las “informaciones” del digital de nuestro influencer una noticia, información o rumor que incomode a sus amigos. Al contrario, en la abigarrada y espesa prosa de PR todo son loas para sus protectores y en particular para el hombre que le susurra al oído los dicterios que reserva para sus oponentes y rivales que son, en sustancia, los directivos y estrellas de los grupos de comunicación rivales. Desde luego no es el único brazo en el dispositivo tentacular de Bardají que cuenta con otros terminales digitales que reseñaremos otro día; PR no es el único, pero es el favorito.

