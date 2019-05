Ara Malikian se convirtió en padre hace cuatro años. Ese año el violinista libanés y la guionista y realizadora Natalia Moreno dieron la bienvenida a Kairo, su hijo y también el responsable del cambio en su vida... sexual.

El músico visitó este martes La Resistencia de David Broncano y no tuvo ningún pudor a la hora de hablar de los problemas de alcoba que le ha generado la paternidad. “Yo tengo un hijo de cuatro años y desde que nació...”, respondió a la ya conocida pregunta de follar.

″¿Pero se podrá follar también?”, quiso saber Broncano. “Pero en los baños...”, le dijo Malikian, quien contó que Kairo duerme con ellos en la misma habitación.

Ante esa situación de sequía, Broncano le propuso:

— Pero él tampoco sabe lo que está pasando....

— Al principio pensamos esto, pero luego un día nos pilló y dijo: ‘¿Qué está pasando?’ Le dije: ‘Nada, nada... Estoy buscando un par de cosas’.

El problema no es sólo que los tres comparten habitación, es que comparten cama. “Por eso vamos al baño, a la terraza...”, contó Malikian.

— O sea, por culpa de ese niño te están viendo todos los vecinos follar cada día.

— No, no, por culpa de ese niño cambió todo. Por culpa de se niño ya no follo.

— ¿Él lo sabe?

— Lo sabrá. Lo sabrá...

Broncano se imaginó una conversación adulta entre padre e hijo: “Me tuviste a pan y agua cinco años, cabrón”. Pero lo mejor llegó después en forma de reflexión de Malikian: “Todas las pajas que me he tenido que hacer por tu culpa, hijo...” ¿Conclusión? Poca vida sexual, apuntó Broncano