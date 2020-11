Presupuestos para un cambio de paradigma

No son unos presupuestos incrementalistas, no se limitan a aumentar las partidas; ni continuistas, no desarrollan por inercia las mismas políticas. Son un revulsivo contra la pandemia con el fortalecimiento de los servicios sanitarios, educativos y de protección social. Son unos presupuestos de emergencia que mantienen el escudo social creado para superar la crisis. Incluyen recursos para la compra de vacunas, la mejora de la atención primaria y la renovación de tecnologías sanitarias. También propician una inversión social en el fortalecimiento de los servicios educativos y de formación profesional, aumento para las becas, se dotan más recursos para la dependencia, suficientes recursos para el ingreso mínimo vital, la eliminación del copago farmacéutico, la lucha contra la pobreza infantil y la ampliación de los permisos de paternidad. En estos momentos necesitamos de una importante inversión social para proteger a los más vulnerables y no dejar a nadie atrás.

Unos presupuestos que incorporan recursos para sostener nuestro dañado tejido empresarial, principalmente de pymes y autónomos. La apuesta por la digitalización, la investigación y la innovación ya no es sólo un objetivo estratégico sino que se dotan 11.500 millones de euros para ello. También se incluyen importantes recursos para la mejora de las infraestructuras de transportes, apoyo a la industria y a la energía alternativa. Se ponen los mimbres para un cambio real de nuestro modelo productivo, donde se mejore la productividad, la competitividad, el valor añadido y la calidad de empleo.

La política fiscal es muy diferente de políticas anteriores que cargaron el esfuerzo fiscal sobre la clase media trabajadora. En este caso, se toman medidas fiscales que aportarán una recaudación adicional de más de 6.000 millones de euros. Todas las medidas fiscales tienen como objeto, además de aumentar los ingresos públicos, incorporar progresividad a las figuras tributarias e implantar nuevos impuestos verdes, impuestos digitales y a las transacciones financieras. Este mayor esfuerzo fiscal recae sobre las rentas más altas, los grandes patrimonios y las grandes corporaciones.

Se establece una política de rentas que mejora el poder adquisitivo de los pensionistas y de los empleados públicos. Las subidas del 0,9 % para las pensiones contributivas y los salarios públicos y la subida del 1,8% para las pensiones no contributivas están muy por encima de la subida de los precios previstos para el 2021.