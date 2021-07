Privatización y chiringuitos, hits del Madrid de Ayuso

En Madrid, casi 400.000 personas no tienen médico asignado y un millón y medio están sin adjudicación de médico estable, pero sin embargo eso no sirvió para atenuar la contundente victoria de Ayuso. “La fatiga pandémica más el dilema entre enfermedad o precariedad fueron definitivos”, reconocen fuentes del partido de Errejón, conscientes de qué en la capital y su comunidad, los próximos dos años van a ser duros. “La política tabernaria de verdad se practica en la asamblea de Madrid. Es mucho peor que en Congreso de los Diputados. Desde la época de Esperanza Aguirre, se quedó impregnado en el ambiente. Y la recuperación de las fuerzas progresistas va a ser dura” añaden desde la oposición que ahora lidera Mónica García.

Pero los organismos hechos a medida forman parte de la cultura orgánica del PP. La época de Aguirre e Ignacio González, con el auge de la corrupción, los chiringuitos eran lo menos grave. Como explicó en su día Isabel Gallego en el “Caso Púnica”, la directora de comunicación de la Comunidad de Madrid, en tiempos de Aguirre y González, algunos consejeros tenían “su propio chiringuito para promoción personal”.

En la prensa local de Madrid abunda “el menudeo de las denuncias de favoritismo y concesiones curiosas. Como la entrega de la seguridad del Zendal a Ariete, una empresa de una persona que fue concejala del PP en Alarcón. Eran 1,3 millones de euros, más los 800.000 que había recibido hasta ahora y ya salió en la prensa” reconoce una diputada de Madrid, pero nunca pasa nada. Entre los partidos progresistas mantienen que la capital es un lugar tan duro, tan descarnado, donde si pierdes el trabajo lo pierdes todo -casa, colegios, apoyo social -y donde ha calado el trumpismo, con lo cual hay una masa abstencionista importante que se ha resignado.

Quizá lo que la izquierda no ha hecho en estos veinticinco años, desde que los socialistas perdieron el poder en Madrid tras el tamayazo, es una autocritica de sus partidos, desde el lugar malhadado que la Federación Socialista de Madrid, a lo que ha pasado con IU, Podemos y veremos en el futuro Más Madrid. Más que que los ciudadanos caigan en el recurso fácil del populismo o la abstención, las llamadas fuerzas progresista lo que deberían hacerse mirar es qué les pasa a ellos.

Telemadrid, en el foco

Las cosas no tienen visos de que vayan a cambiar mucho. Además del escándalo de Cantó, respaldada por el enorme apoyo electoral que ha tenido, se ha lanzado a rematar lo que en la anterior legislatura no pudo hacer. Entre los objetivos de Ejecutivo IDA, está Telemadrid, la tele pública que Miguel Ángel Rodríguez quiere convertir en altavoz partidista a pesar de estar financiada por todos los madrileños. La reforma de la ley que garantizaba su neutralidad, se votará la próxima semana, con el fin de destituir a su director y poner en su lugar a un lugarteniente contando que no habrá acuerdo entre los distintos partidos para nombrar uno de consenso. Vox tiene en su mano que el PP se salga con la suya. “Está jugando a que si y a que no, pero finalmente siempre apoya, pues lo que pretende es cambiar cromos. Seguramente dará su apoyo a Ayuso a cambio de un pin parental o la aprobación de alguna de sus banderas”, dice una diputada socialista.

Ganaría así MAR una de sus batallas, logrando controlar un jugoso instrumento de comunicación regional como son la radio y la tele madrileñas. El jefe de gabinete de Ayuso ha visto abonado el camino a Moncloa, su lugar en el horizonte, al que sueña volver desde que salió como ministro portavoz del Gobierno en julio de 1998.

A estas alturas de la jugada, que los sueños de un personaje como Miguel Ángel Rodríguez tengan la más mínima posibilidad de hacerse realidad, produce escalofríos. Pero quedan dos años. Al Gobierno de Ayuso y al Gobierno de Sánchez.