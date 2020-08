Los profesores de segundas lenguas extranjeras, en pie de guerra: "La situación es alarmante"

Ahora mismo en España la segunda lengua (siempre por detrás del inglés) está en manos de las comunidades autónomas. En la actual ley educativa nacional aparece que las distintas autonomías deben incluirla como optativa de oferta obligada en 1º, 2º y 3º de la ESO y como optativa total en el resto de cursos, pudiendo incluso no llegar a ofertarse.

Serrano ve otro problema relacionado con uno de los pilares básicos de la economía española: el turismo. “Un país que vive del turismo y que no promueve la comunicación con sus visitantes es un país que gestiona mal su empresa”, se resigna este docente, que además añade que no estás dando buen ejemplo cuando a nivel internacional promueves el español como segunda lengua extranjera y en España no lo cumples.

“Además, en nuestros ciclos superiores de Comercio Internacional solo tienen el aprendizaje del inglés y cuando tengan que negociar con británicos, no van a saber tanto inglés como ellos y no van a tener otros recursos”, señala.

Para tratar de mejorar la situación de la segunda extranjera, estas federaciones junto a otras organizaciones se han puesto en contacto con el Ministerio de Educación que encabeza Isabel Celaá para proponerles una serie de enmiendas al proyecto de la LOMLOE.

Desde el Gobierno, cuenta Hübner, les comentaron que tenían intención de hablar sobre este tema pero más adelante, no en la actual ley Celaá. También hablaron con la diputada del PP Sandra Moneo y obtuvieron palabras similares. “Nos dijo que les parecía importante impulsarla y que tenía que ser obligatoria junto a las lenguas internas”, remarca este profesor de ascendencia alemana.

Sin embargo, ni el Gobierno ahora ni el PP en las autonomías que manda han puesto el foco en este tema. “No terminamos de creérnoslo. En las políticas últimas no se ha plasmado en absoluto”, afirma Serrano.

La Comunidad de Madrid, a la cola

Si hay una autonomía que destaca para mal es la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso. Este pasado miércoles, todavía empeoraron más las condiciones de la segunda lengua, ya que la Comunidad aprobó un decreto para la modificación del currículo de la ESO que casi las sentencia.

En él se afirma que en los tres primeros cursos de la ESO, de cara al curso 2021/22, comenzará a haber una tercera hora en Educación Física en detrimento de la optativa, en la que se incluye los segundos idiomas, quedando esta con una única hora a la semana.

Con esta aprobación, el Gobierno de Díaz Ayuso completó un decreto que lleva moviéndose desde el principio de año y que llevó a los profesores a esa manifestación en la Puerta del Sol el pasado mes de marzo. En las últimas semanas, colectivos de Madrid han hecho campañas de concienciación por las redes sociales reuniendo a personalidades del mundo de la cultura.