La astronauta Sara García conquista a todos con su respuesta a una niña que le preguntó si se pone nerviosa

Sara García Alonso, primera astronauta de reserva de la Agencia Espacial Europea (ESA), ha vuelto a dar en el clavo. Esta vez, no con un experimento ni una charla técnica, sino con un vídeo de TikTok que dura menos de un minuto y que ha derretido corazones. Una niña le preguntó si se ponía nerviosa antes de sus clases para ir al espacio. La respuesta de Sara ha sido tan honesta como inspiradora: “Pues no te voy a mentir, sí”. A partir de ahí, desplegó toda su naturalidad para explicar cómo se enfrenta al vértigo de aprender cosas nuevas. “Tengo que aprender de astronomía, de ingeniería, de medicina, aprender habilidades como cómo sobrevivir en las montañas o cómo sobrevivir en el mar. Son cosas que no he hecho nunca”. Y lo soltó con esa serenidad que solo dan el conocimiento y la humildad.

La investigadora biomédica, especializada en cáncer, no se escudó en una imagen de supermujer sin fisuras. Al contrario. Contó que cuando habla de su campo se siente segura, pero que ahora le toca formarse en áreas completamente nuevas y que eso, claro, impone: “¿Y seré capaz? ¿Y se me dará bien? ¿Y si suspendo el examen?”, confesó sin rodeos. “Claro, todos sentimos esos nervios, pero al mismo tiempo aprender cosas nuevas es muy interesante”. La escena ha funcionado como un espejo para muchas personas que no suelen verse reflejadas en los discursos científicos.

“Cada día soy más fan de esta mujer”

El vídeo ha volado entre las recomendaciones de TikTok como si fuera una cápsula espacial. No por efectos especiales ni por datos estrambóticos, sino por la cercanía y la calidez de su lenguaje. En la sección de comentarios, no hay ni rastro del cinismo habitual de la red: todo son alabanzas. “Dios mío, cada día soy más fan de esta mujer”, aplaude @eli_asecas_. Otra usuaria, Raquel Balmaseda, lo resume así: “Todas las mujeres estamos tan contentas porque te den visibilidad. Las niñas de hoy merecen ver mujeres como tú, muchas gracias”.

Su capacidad de comunicación no ha pasado desapercibida: “Tiene una capacidad de comunicación maravillosa. Enamora lo que cuenta”, apunta @cricuteando. Y remata @nita_bru: “Esta mujer es increíble, da gusto escucharla hablar, como se expresa… da igual que sea con un adulto que con un niño, siempre encuentra una respuesta perfecta”.

La respuesta de Sara García no ha sido solo una anécdota viral, sino una lección de cómo se puede hablar de ciencia, vulnerabilidad y valentía sin perder un ápice de rigor ni de ternura. Y todo, con una niña como interlocutora. ¿Se puede pedir más?