Va a nadar con el tiburón ballena y su experiencia no se parece en nada a lo que esperaba: "Es horrible"

El creador de contenido Sergi (@sergi_molist) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enseñando cuál es la realidad de ir a ver al tiburón ballena, una de las experiencias de la isla de Komodo, en Indonesia.

"Acabo de hacer la actividad del tiburón ballena aquí en Komodo y la verdad es que es horrible. O sea, no... Mirad, solo mirad", ha comenzado diciendo el tiktoker al inicio del video, el cual ha superado ya las 1,4 millones de visualizaciones y los 98.000 'me gustas'.

"Hay un barco allí que le están tirando lo que entiendo que es plancton y aquí somos tres barcos. Antes había aquí muchísima más gente", ha censurado el español, mostrando la escena.

"Y allí están los tiburones comiendo, es que no tiene sentido. Así que nada, no sé si hay solución a esto, o sea, yo creo que al final el turista común va a seguir viniendo, pero es una lástima que tenga que ser así", ha reflexionado Sergi.

"Bueno, yo pienso así; pero vaya, es que viendo las caras de la gente tampoco es que a la gente le haga mucha ilusión...", ha comentado el creador de contenido.

"¿Veis? Ahí hay uno en medio de toda la gente. Es que yo he estado mirando la situación esta durante cinco minutos seguidos y no puedo. Me he tirado y he grabado como la situación real de ver el tiburón ballena", ha explicado el usuario.

"Porque la gente se piensa: 'wow, voy a ver el tiburón ballena'. ¿De verdad os gusta verlo así? O sea, para mí es como ir a ver un león en el zoo. No sé, me parece horrible", ha apuntado el español.

"He estado hablando con el jefe de aquí y dice que es una actividad para el turista. Y claro, yo al final he caído, yo me he tirado y eso para ellos es una ganancia, ¿no? Pero vaya, me parece muy mal que hagan esto", ha criticado el tiktoker.

"La gente se tira igual porque nunca has visto uno y es normal que no hayas visto uno, pero creo que verlo así no es la manera, ¿no?", ha incidido el creador de contenido.

"La manera guay es haber si hay suerte te lo encuentras buceando o buscarlo en libertad, pero no así porque es que esto, o sea miradlo bien, es horrible", ha asegurado Sergi para concluir.