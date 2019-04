¿Y si todo el mundo miente?

Todo es blanco o todo es negro. O creemos o no creemos. Este es un país sin matices, de brocha gorda y de escasas transacciones. En política y fuera de ella. Así transcurre la campaña y en esos términos discurre también la lectura de las encuestas: el PSOE gana, el PP se descalabra, Cs se gripa, Vox se dispara y Podemos sigue débil. ¿Recuerdan cuando no eran fiables? ¿Cuando todas fallaban? No hace tanto. La cocina, las herramientas, las estimaciones, el sesgo…

Razones no faltaban para desconfiar de ellas. El triunfo de Trump en EEUU, el referéndum del Reino Unido sobre el Brexit, los acuerdos de paz en Colombia, las elecciones andaluzas… Todas erraron en la medición o en el procedimiento. Sólo una, la de GAD-3, se acercó al sorprendente resultado de la ultra derecha en Andalucía. El resto no dieron ni una, y todas se apresuraron a justificar su yerro: que la sociedad es compleja, que si los cambios de tendencia cada vez son más rápidos, que si el recuerdo de voto, que si el sufragio oculto, que si la “espiral del silencio” que hace que cada vez más los electores no expresen sus preferencias en público.

Ya sea por miedo o por vergüenza, pero todo el mundo miente en las encuestas. Y ya hay algunos expertos que coinciden en la necesidad de extremar la cautela, y no dar por buenos los datos que en esta campaña arrojan los sondeos ni la tendencia general de caso todas ellas a vaticinar una victoria holgada del PSOE y una remota suma de las derechas.