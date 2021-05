Publican una conversación telefónica que debería abochornar a España: "Tienes ese problema"

España. Año 2021. Aunque parezca mentira, todavía se pueden escuchar conversaciones como la que ha dado a conocer este lunes la Cadena Ser.

En ella se escucha hablar al dueño de un taller con Carlos, que quería trabajar en ese negocio. “No me encajas para trabajar, ¿vale? Yo lo siento... pero tienes ese problema, que no es un problema, porque no es un problema. Yo no lo veo como un problema, pero yo se lo tengo que consultar a los otros compañeros”, le dice el jefe.

“Vas a estar con otros compañeros. Entonces se lo he consultado a otros compañeros y no les apetece mucho”, prosigue. Carlos no acaba de entender el motivo por el que le han rechazado para el trabajo: ”¿Pero a qué te refieres? Es que tampoco entiendo...”.

La respuesta del dueño del negocio es desoladora: ”¡Pues a que eres gay! ¿Me entiendes?”. Carlos intenta recomponerse: “Ah, bueno... pero...” Pero es interrumpido por su interlocutor: “Ya, pero ya. Pero sabes qué pasa, ¿no? Que a mí me vas a crear un problema. Yo entiendo que no es así, yo entiendo que la vida ha cambiado y que las cosas no son como tal, pero...”.