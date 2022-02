¿Qué es el amor?

VectaRay via Getty Images/iStockphoto

El amor es un sentimiento universal, una energía poderosa que no debemos desaprovechar. El amor nos une con uno mismo y con el otro. Cuando hablamos de amor podemos hablar de muchos tipos de amor: amor propio, amor al arte, amor hacia una pareja, amor pasional, amor de amigos pero hoy concretamente, 14 de febrero, San Valentín , se celebra el Día de los enamorados. ¿Cómo? A través de muestras de cariño, risas, detalles y regalos junto con, en principio, un día bonito y especial.

La dopamina nos da euforia, esa sensación de estar flotando; la serotonina es la encargada de lo más interno, del fuego, de la pasión, de la respuesta sexual y la noradrenalina acelera el corazón. Este proceso químico y físico-hormonal, se une con nuestras propias creencias, gustos personales, valores y experiencias personales pasadas formando el cóctel perfecto para que nuestra mente diga: “Sí, me encanta”.

Atendiendo a todo esto, podemos aprovechar esta fecha para enmendar con nuestra pareja todos los aspectos negativos que pueden estar dañando la relación y centrarse en revivir de nuevo los sentimientos que afloran, de forma generalizada, en la etapa del enamoramiento. Por otro lado, también la podemos utilizar para iniciar una nueva unión entre dos personas o incluso para poder reflexionar sobre qué es lo que necesito y hacía donde me quiero dirigir en el amor. Recuerda que somos personas completas y que no necesitamos “al otro” para nuestra felicidad. Trabaja en tu mundo interior, fortalece tus habilidades y tus capacidades, verbaliza lo que sientes, conecta con lo que te hace sentir bien, y sé tú mismo. El amor en pareja tiene que ser una elección, no una imposición, porque eso precisamente, genera mucho sufrimiento, dependencia y malestar psíquico.