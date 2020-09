Qué es la mielitis transversa, la enfermedad que ha obligado a suspender los ensayos de la vacuna de Oxford

The New York Times ha desvelado este miércoles que la enfermedad es mielitis transversa y el paciente que la ha desarrollado es un voluntario afincado en Reino Unido. Según este medio, no está claro si la habría desarrollado como consecuencia directa de los efectos de la vacuna o por otro motivo, pero lo prudente ha sido paralizar los ensayos y hacer una revisión completa del estudio.