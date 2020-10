View this post on Instagram

Desde mi balcón. Una suerte que muchos no tienen,con mi familia sana,algo que muchos tampoco tienen...Dando las gracias a mis vecinos que desde sus balcones me acompañan,me entretienen y me hacen reír,ponen música y me cuentan que van a comer...porque ya no se me ocurren más menús. Pensando en los que no pueden despedir a los que han perdido,todo mi amor para ellos. Sin creerme todavía,que esto está pasando...Harta del absurdo exceso de información,aburrida de radios,televisiones,periódicos que dicen que nos informan ...harta de famosos guays que nos cuentan lo mal que están desde sus casas con jardín,piscina y tests a domicilio sin que expliquen por qué ellos si y no los que lo necesitan ...y una vez más dando gracias porque soy una privilegiada,no puedo quejarme pero si mandaros todo mi cariño y deseo de que todo os vaya bien 💪🏻🥂👏👏👏❤️😘👍Ya falta menos !!! 💙