¿Qué hay de cierto en que el Ibuprofeno agrava las infecciones por coronavirus?

La alerta saltó este sábado cuando ministro de Sanidad de Francia, Olivier Véran, aseguró que tomar ibuprofeno y otros medicamentos antiinflamatorios, como cortisona, pueden empeorar la infección causada por el coronavirus . La información no tardó en llegar a los móviles de todos los españoles, lo que ha obligado al Ministerio de Sanidad a emitir un comunicado para aclararlo.

Según ha asegurado este domingo a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), no hay ningún dato actualmente que permita afirmar un agravamiento de la infección por COVID-19 con el ibuprofeno u otros antiinflamatorios no esteroideos, por lo que no hay razones para que los pacientes que estén en tratamiento crónico los interrumpan.