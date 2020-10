Los escenarios que enfrenta Pablo Iglesias

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, el pasado 30 de septiembre en el Congreso.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias , está a la espera de que el Tribunal Supremo decida si abre o no una causa contra él y pide permiso al Congreso de los Diputados para investigarle, dada su condición de aforado. El cerco sobre el líder de Unidas Podemos se estrecha y una imputación dejaría tocado al jefe de filas de los morados.

Lo peor que le puede pasar al vicepresidente segundo es terminar siendo condenado por un juez instructor en caso de que el Supremo abra una causa contra él. Cada uno de los cuatro delitos suponen penas de entre seis meses y cuatro años de prisión.

El viacrucis en el Supremo

La Sala Segunda culmina la jurisdicción penal en España y el órgano competente para enjuiciar a los diputados, senadores y miembros del Gobierno de España que gozan de aforamiento, como es el caso del vicepresidente segundo del Gobierno.

La Audiencia Nacional ya ha enviado al Supremo la exposición razonada. Y el alto tribunal la ha recibido este mismo jueves. Ahora, el asunto queda en manos del presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, y los magistrados Andrés Martínez, Andrés Palomo, Ana Ferrer y Eduardo de Porres, quienes han desginado como ponente a Palomo, quien redactará la resolución que expondrá ante el resto de la sala, compuesta por 12 magistrados.

La Sala Segunda también ha pedido ya a la Fiscalía un informe para que se posicione. El ministerio público no tiene plazo para terminarlo y, además, no es vinculante. Cuando esté listo, el ministerio público lo remitirá a los magistrados de la sala para que decidan si se archiva o se admita a trámite la exposición razonada. Es decir, el momento en que el Supremo se pronuncie sobre si abre o no una causa contra Pablo Iglesias.

Si se abre la causa, un juez instructor (ninguno de los que conforman la sala) se ocupará del caso. En ese momento, el Supremo ya podría citar a Iglesias como investigado. Y, para ello, debe dirigirse al Congreso y solicitar un suplicatorio a la Cámara. No obstante, el vicepresidente segundo, por su condición de aforado, puede acudir voluntariamente a prestar declaración ante el juez.