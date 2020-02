Cagarse en el Supremo (Ser, no Tribunal, a ver si ahora la liamos) es una manera sencilla y beneficiosa de deshacerse de la tensión acumulada. Y muy nuestra. Buñuel recordaba cómo, durante la Guerra Civil, se libró de un control anarquista, cuyos guardias no concedieron validez a ninguna de las cédulas que les presentó, ensartando blasfemia tras blasfemia, sin olvidarse de ningún santo ni dogma, hasta que los ácratas se convencieron de que alguien capaz de encadenar semejante cúmulo de barbaridades era quien decía ser. “La blasfemia -concluía el sordo- es un arte netamente español”.

Willy Toledo dedicó el mensaje de marras a las organizadoras de la Procesión del Coño Insumiso, una acción feminista que paseó una vagina por las calles de Sevilla en protesta contra el calvario que demasiadas mujeres sufren por ser mujeres, y en la que se parodiaban las procesiones genuinas. A los mismos Abogados Cristianos de ahora les ofendió que el recorrido pasara por la puerta de algunas iglesias sevillanas (circunstancia difícil de evitar, a no ser que la manifestación se desviara a un polígono industrial). Y, aunque no dejó de resaltar el dudoso gusto de la perfomance, el juez encargado de dictar sentencia decidió que la libertad de expresión no hace daño más que a quien la detesta.

Sobre la pulcritud de los improperios, solía reclamar Tierno Galván (con su magnífica dieta de Schopenhauer y Machaquito): “Si hay blasfemia, que sea culta”. Bien me parece, don Enrique, pero construir jocosos retruécanos acerca del dogma de la transubstanciación no ayuda a aliviar tensiones, ya se lo digo yo.

Creo que ya he comentado alguna vez que tenemos libertad para equivocarnos, para transgredir, para disgustar. Incluso para ser soeces y desagradables. Decidir a priori qué es lo adecuado, lo bonito, lo transmisible, no es defender el respeto, sino imponer el yugo y la mordaza.

Me recuerdan a aquella admonición de los padres enfadados “que no me entere yo...”, acompañada por la mano balanceándose en posición de bofetada. Así no se aprende ética, sino técnicas de camuflaje.