Qué tengo que llevar para sacar de paseo al perro y evitar multas

Si todo lo anterior te suena a chino, tienes que saber que la Policía puede pedirte cualquiera de estos documentos y, lo peor, si no los presentas, te puede caer una multa. Apunta si no quieres que se te quede una cara como la del perro de arriba.

Lo que hay que llevar sí o sí

No hay que alarmarse. No pasa nada si no lo llevas encima. La Policía da un plazo por si no se lleva encima la documentación solicitada. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid establece 10 días como plazo para presentarla en la administración correspondiente.