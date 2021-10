Un reputado periodista mexicano destroza a Aznar en tres minutos

Son muchas las reacciones que se han producido a sus palabras desde México, pero la última se ha hecho viral en las redes sociales y ha venido de boca de Rubén Luengas, un veterano y reputado periodista mexicano premiado en su país en numerosas ocasiones.

Desde su programa En Contexto de La Octava, Luengas se pregunta “quién es este tipo” en referencia a Aznar, de quien dice que es “tristemente recordado por el apoyo a George Bush por la guerra de Irak”.

“Repitió, repitió y repitió y llegó a decir ‘no tengan duda, hay armas de destrucción masiva en Irak’. Cuando él hizo esta declaración, una semana antes, su encargado de Inteligencia del Gobierno de España le había dicho: señor Aznar, no hay armas de destrucción masiva en Irak. Y este dejó crecer esa narizota que tiene y dijo esto que van a escuchar aquí”, aseguró el periodista antes de dar paso a las imágenes de Aznar insistiendo en que estaba “diciendo la verdad”.

“No estuvo malinformado. No es cierto. Bush tampoco, no es cierto. El señor Blair tampoco estuvo desinformado. No es cierto. Hillary Clinton, a la que yo entrevisté, no estuvo malinformada. No es cierto. Mienten”, prosiguió el periodista en su alocución.

Luengas se refirió a Aznar asegurando que “tiene las manos manchadas de sangre” y tildando al expresidente español de “hipócrita” y “caradura” para, acto seguido, poner unas declaraciones suyas en las que justificaba el apoyo a la guerra de Irak porque “todo el mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva”. “Cuando yo no lo sabía, nadie lo sabía”, dijo Aznar.

El periodista no se cree estas explicaciones y asegura que Aznar “sabía que estaba mintiendo” y que “apoyó un proyecto geopolítico”.

“Es un tipo miserable, hay que decirlo, como todos estos de la élite que se creen quién sabe qué de sangre azul”, concluye Luengas.