Quién está detrás del 'Con altura' de Maialen y Anaju en 'OT' (no es Rosalía)

Se trata de una versión a cargo del grupo Ginebras. Esta girl band lanzó esta versión indie-pop del hit urbano de la catalana el pasado mes de octubre y, desde entonces, no han dejado de cosechar éxitos, el último estar presentes en OT. Todo un sueño. Aunque no sea una canción propia, han conseguido colarse en el talent antes que la original de Rosalía, de la que en OT 2018 Julia y Natalia ya versionaron Pienso en tu mirá.

Poco más de un año después de lanzarse al mundo de la música la noticia de formar parte del talent de TVE les ha llegado por sorpresa y no han dudado en mostrar su agradecimiento al programa. Pero ninguna de ellas se imaginaban que este gesto era solo el principio ya que desde la productora no las avisaron de la selección de su versión.

Pero su relación ha ido a tal punto de que en el videoclip de su single La típica canción incluyen una referencia a Amaia Romero , con la que les encantaría colaborar. “Por ahora no se ha dado, primero hay que conocerse y luego ya ver el tema de las voces. Estas cosas forzadas no funcionan”, señala.

Las versiones, la (otra) polémica de esta edición de Operación Triunfo

La decisión de no cantar la original no gustó a todos los usuarios de la red social, que pidieron al programa que interpretaran la de J Balvin y Rosalía. Aunque la polémica sobre las versiones que han ido seleccionando para los triunfitos viene de largo. Los usuarios de Twitter criticaron que Flavio interpretase una cover jazz de Call me maybe, en lugar de la canción pop original a cargo de Carly Rae Jepsen.