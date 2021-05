Seis sobrecogedoras realidades sobre el aborto en España

El aborto es legal en España desde la ley que se aprobó en julio de 2010, pero hay hospitales públicos y comunidades autónomas en las que no se practica. Según ha explicado la doctora especializada Silvia Arévalo a Gonzo, se debe en su mayoría por la “objeción de conciencia” de muchos médicos. En algunas comunidades, es el centro completo el que se acoge a este derecho y derivan a las mujeres a clínicas privadas.

Es una realidad que ha mostrado el programa de Salvados en LaSexta este domingo por la noche. Con testimonios demoledores en primera persona, el equipo de Gonzo ha logrado exponer algunas realidades de las que una gran parte de la sociedad aún no es consciente.

No es el único relato en este sentido. A María le derivaron a una clínica privada en Madrid. “Piensa que vas a un sitio donde vas a estar super atendida y tener todos los medios, porque yo era como un parto”, cuenta esta mujer que estaba embarazada de 31 semanas cuando le dijeron que su hijo no viviría. El médico le dijo que podía volver a Murcia cuando ella se estaba desangrando.

La joven, que habla también desde su perspectiva de médica, sabía que las cosas no se estaban haciendo bien. Le dijeron que no merecía la pena la epidural y las contracciones se volvieron muy dolorosas. “Yo tenía claro que iba a morirme allí. Mi madre estaba llorando y mi amiga, estudiante de ginecología, estaba dando gritos que por favor hicieran algo”, cuenta abrumada ante Gonzo.

El sistema público falla a las mujeres que abortan

Así lo admite Juan Luis Delgado, jefe del departamento de Medicina Materno Fetal del Hospital Virgen de la Arrixaca, el hospital público de referencia en Murcia y uno de los que manda a las mujeres que quieren o deben abortar a clínicas privadas. El doctor se autodenomina “ginecólogo cristiano”.

Delgado señala que en el hospital no se realizan abortos porque “la decisión debe ser asumida por los dirigentes y por el servicio de salud” aunque a su vez ha admitido que, a día de hoy, la Consejería de Salud de Murcia no pone ningún impedimento para realizar interrupciones del embarazo. Conoce las malas experiencias que cuentan las mujeres a las que derivan a clínicas privadas. Además, cuando Gonzo le señala que la ley indica que la paciente debe ser informada por anticipado y de forma escrita que hay una objeción de conciencia, el médico señala que en el hospital no hay una lista de objetores. Las mujeres que comparten su testimonio en el programa lo confirman.