6 referentes LGTBI de la España millennial que tienes que conocer

Hoy es casi imposible que no te suene ninguno de estos términos porque, aunque política y legalmente se temen pasos atrás por la aparición de fuerzas ultraconservadoras en toda Europa, la pluralidad del colectivo LGTBI cada vez está más normalizada en la sociedad y la cultura española.

Referentes del colectivo LGTBI hay muchos y desde hace siglos. Pero internet, la televisión, las redes sociales y las plataformas de streaming han hecho que durante los últimos años sean mucho más visibles. Programas sobre el drag, travestis que hablan sobre la clase obrera en la televisión pública, personas no binarias que cuentan sus experiencias en Youtube...

Isabel Infantes Morcillo via Getty Images Samantha Hudson en la manifestación del Orgullo Crítico de 2021.

No sólo hace activismo LGTBI, sino también social y de clase. “Hay que enfocar las luchas y militancias con una perspectiva de clase”, aseguraba en la entrevista, “no puedes defender los derechos LGTB y explotar a empleados LGTB”. “Por muy maricón que seas o por muy travesti que seas, las que lo pasan mal y peor son las que no tienen recursos económicos ni una estabilidad que te proporciona el dinero”, aseguraba.

Puto Chino Maricón

Tiene alguna canción con Samantha Hudson. Se llama Chenta Tsai y nació en Taiwan en 1991, aunque se ha criado en Vallecas. No sólo es músico. También es arquitecto y activista. Lo ha petado con temas como Gente de Mierda o No tengo Wifi , ha sido colaborador de ElPaís y ha participado en diferentes festivales, como el Sonar.

Se hace llamar Puto Chino Maricón reapropiándose de los términos y usándolos en su propio trabajo, en el que quiere visibilizar la idea de ser una persona migrante y del homosexual. A pesar de pertenecer y apoyar al colectivo LGTBI, hace una crítica del mismo, donde cree que aún hay “mucho racismo”.

Es aliado feminista, como dice en esta entrevista de El Salto. Prefiere el Orgullo Crítico al mainstream. De hecho, cuenta que cuando le invitaron al Orgullo “yo hice una open call en Instagram en la que llamé a gente que no se sentía representada por el World Pride para molestar un poco en el escenario, porque ¿dónde están las mujeres trans o las lesbianas en el World Pride? Me tiraron un móvil en la entrepierna, pero yo lo recibí con orgullo: algo he hecho bien si ha molestado”.

Rechaza la etiqueta de compositor de música protesta, “hago pop y punto”. En la misma entrevista define su música como la que se escucharía en un bazar chino en el año 3000. Uno de sus objetivos es que sus conciertos sean espacios seguros para disidentes sexuales y racializados.