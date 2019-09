Reflexiones (Bi)sexuales

Se celebra estos días el día de la visibilidad bisexual, y siento este año mucho más que otros que es necesario el ejercicio político de hacerse visible como mujer bisexual. Pero no para hacer de mi sexualidad una trinchera (señores de Vox no me estoy defendiendo de ustedes) sino como una expresión radical de libertad útil para las tareas feministas.

Es imprescindible comenzar por una aproximación a los términos. Considero que hablar de bisexualidad es la mejor manera de explicarle a mi madre que me gustan hombres y mujeres. Pero la cosa no es tan exacta. Me gustan los hombres y las mujeres. A veces más ellas que ellos. A veces los que son ellos pero han aprendido a portarse como ellas o las y los que insisten en portarse como ellos. A la vez, casi siempre, pienso que qué difícil es en realidad dibujar una línea exacta que divida a hombres y mujeres. Por ejemplo, pensemos en aquello que nos define como hombres o mujeres. Por un lado está la cuestión biológica, pero ni los genitales ni las hormonas parecen ya suficientemente definitorios de lo que somos. Cada vez que a una de nosotras nos diagnostican con ovarios poliquísticos con el consecuente subidón de hormonas masculinas, siempre he pensado que en realidad había en ese diagnóstico una reprimenda científico-política-patriarcal: “Señorita, no es usted suficientemente mujer y vamos a hormonarle un poco para solucionarlo, aquí tiene usted 10 años de píldora”.

Por otro lado, la transexualidad y la intersexualidad han roto con cualquier intento de definir quiénes somos por nuestros genitales, demostrando que no solo a veces hay asignaciones de género arbitrarias que no corresponden a la identidad deseada de a quienes se les asigna un género u otro, sino que también han mostrado que el género es algo en construcción, sobre lo que se puede transitar. Una pesadilla para las ilustradas, pero una auténtica maravilla para imaginar un futuro en el que reine una política sexual feminista y no patriarcal.

Una podría pensar también que son los roles o estereotipos los que definen quién está a cada lado de la línea divisoria del género. Si te comportas como una mujer, eres una mujer; si lo haces como un hombre, un hombre. Pero largas décadas de crítica feminista han servido para demostrar que no solo se comporta como quiere quien quiere, sino quien puede, y que en definitiva de lo que hablan esos roles es de las estructuras de poder que sostienen esa línea divisoria.