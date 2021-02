La Casa Real habla de transparencia y de recobrar la ética que demandan los españoles, solo cuando al rey emérito se le ha descubierto una fortuna amasada durante años en paraísos fiscales y ha tenido que regularizar ante Hacienda una parte mínima de sus ingresos turbios para no incurrir en delito fiscal. También el Rey Felipe VI parece creer, a su manera, en la necesaria regeneración de la Jefatura de Estado. Quizá llega tarde.

Muchos medios de comunicación no han hecho autocrítica. Han navegado muchas veces en la ola del poder y llegan tarde también para volver a conectar con sus lectores. En el sector no se habló nunca de regeneración, sino más bien de transformación. Hablaban de mantener la esencia del periodismo, tanto en el formato menguante y casi residual de los viejos periódicos de papel como en el nuevo modelo de los digitales. Eso sonaba bien, pero no era fácil de conseguir cuando las redacciones eran diezmadas por los despidos y los recursos de los periodistas para hacer su trabajo eran escasos. Todo ello en medio de un creciente panorama en el que crecían poderosos intereses por la desinformación. Las fake news y la utilización interesada de mensajes falsos y partidistas en las redes sociales, contaminaron la política y los medios. Todo ello más allá de los intereses financieros que se escondían tras la propiedad de algunos periódicos. Por no hablar de la regeneración que parece imposible en la televisión pública , incapaz de consensuar durante años la figura de su presidente o de su director de informativos, que acabó siendo nombrado a dedo.

En medio de ese panorama trascurre la novela, que en absoluto pretende ser un tratado sobre todo lo comentado. Hay ingredientes de novela negra como el extraño asesinato del presidente de la Sareb, el del banco malo que se quedó con las viviendas de los “bancos buenos”, y que será investigado por un inspector de policía que se verá obstaculizado por oscuros intereses, o la periodista que dejará su puesto de trabajo en un relevante y decadente periódico de Madrid para contar lo que está pasando en un nuevo diario digital, sin saber que desde las cloacas del estado se lo intentarán impedir.

Regeneración, quizá sea solo una palabra aplicable a la ficción o a la biología de algunos seres que no están entre los que nos gobiernan y los que buscan manipular la información. Para ellos cobra más sentido la famosa paradoja de Lampedusa en la que para que todo siga igual es necesario que todo cambie.