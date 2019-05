Reiniciemos nuestros 'sistemas operativos'

También podemos reutilizar más, como se ha hecho toda la vida: darle unas vidas adicionales a aquel producto en concreto. Puede ser tan sencillo como reutilizar las botellas de cristal, e incluso las de plástico, para contener otras cosas, (no ya el producto original), hasta el aprovechamiento de grandes bienes, como por ejemplo el televisor, que tradicionalmente ha ido viajando de una estancia a otra en nuestra residencia habitual, para luego trasladarse a una segunda residencia eventualmente. Esta forma de comportarse me recuerda a mi niñez, cuando estos comportamientos eran habituales, antes de que se aceleraran los hábitos de consumo, como por ejemplo con los envases de un solo uso. Los avances tecnológicos también han modificado nuestro comportamiento de consumo, véase la obsolescencia de televisores no digitales y no conectados… aumentando así la demanda para remplazar esos dispositivos ‘no capaces’ en la era digital.