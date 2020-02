Colegios cerrados, calles desiertas y trenes vacíos en Italia por el coronavirus: "La gente piensa que estamos en guerra"

Abbiamo un sospetto caso positivo che è risultato tale dall’esame del tampone faringeo. Si tratta di una donna di origine bergamasca, presente in #Sicilia , arrivata a #Palermo prima dell’inizio della emergenza in #Lombardia . [...] https://t.co/ApTnuZLeke #CoronavirusItalia pic.twitter.com/VXwlbDBb5a

Los colegios públicos, el Ayuntamiento o los gimnasios no están abiertos a estudiantes ni al público, y las autoridades dan pautas sobre cómo actuar para prevenir el contagio: “Lavarse más las manos, procurar no estar en sitios donde haya mucha gente... pero vamos, aquí todo está tranquilo, nadie lleva ni mascarilla”, apunta.

En Bérgamo, por el momento se mantiene la calma. “En España me parece que se están dando noticias un poco exageradas”, comenta a El HuffPost Ana Pachón, residente en la ciudad norteña del país, ubicada a 40 kilómetros de Milán.

“No es tan exagerado como lo están poniendo en España”, recalca. “No es para tanto, todas las acciones que se están tomando son por seguridad y se haría así en cualquier sitio”, explica.

En Bérgamo, hasta la fecha, ha habido 6 casos de personas de avanzada edad que habían estado previamente en la llamada “zona roja”, pero ningún brote originario. “Yo acabo de estar en el parque, los niños están fuera, la gente va al trabajo y no ves a nadie con mascarilla”, explica. “No hay pánico, es verdad que en Milán, que es más grande hay de todo: gente más miedosa, menos miedosa, pero esas imágenes de ‘se han vendido todas las mascarillas’, no son ciertas”, asegura.

Milán, “vacía”

Precisamente en Cuggiono, un pequeño pueblo de la provincia de Milán se encuentra Paolo Costa, quien pone el foco de la cuestión en la carencia de información facilitada por el Gobierno. “El problema está en que no se ha informado a la gente y se ha creado una especie de histeria colectiva en las “zonas rojas” sobre todo del norte”, comenta. “Yo aquí no estoy obligado a quedarme en casa, pero sí han recomendado no concentrarse en zonas donde haya mucha gente como museos, el Ayuntamiento, restaurantes...”, añade.