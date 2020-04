'¡Resistiré!': resiliencia en tiempo de crisis

El ser resiliente no quiere decir que los problemas no me afectan. Es creer que es posible salir de la situación, y que a pesar de no poder cambiar la circunstancia es posible afrontarla con la mejor actitud posible. Todo ello en función de buscar soluciones si las hay o aceptar si no hay solución. Sin quedarse instalado en la queja, en el problema. Es posible no solamente sobrevivir ante las adversidades sino también avanzar, debido a que el dolor no llega a fracturar del todo la integridad emocional. Lo que implica ser valiente, aunque con miedo y afrontar la vida como luchadores y no como víctimas.