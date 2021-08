Entre la 'resaca' y el 'supermartes', a 3 centímetros del cielo: el balance de España este lunes 2 en Tokio

ANDREJ ISAKOVIC via Getty Images

ANDREJ ISAKOVIC via Getty Images Eusebio Cáceres, segundos después de uno de sus saltos en la final

Con todos pendientes del ‘supermartes’ olímpico y con la resaca del fin de semana y sus cuatro medallas (Fátima Gálvez y Alberto Fernández y Pablo Carreño el sábado y Ray Zapata y Ana Peleteiro ayer domingo), el lunes pasó casi sin gloria para España en Tokio. La rozó Eusebio Cáceres, que se quedó a tres centímetros del bronce en salto de longitud. Su diploma, junto al de la selección femenina de hockey, que cayó en cuartos en penaltis ante la campeona olímpica, Reino Unido, son lo único ‘tangible’ de la jornada.

Se esperaba la aparición de Lydia Valentín, un nombre ligado al éxito, pero su participación en una categoría de peso superior y que llegase tocada por problemas en la cadera le han lastrado. No pudo rendir a su nivel y esta vez ha quedado lejos de las medallas. Desde el campo de regatas, que hoy aventuraba emociones, el no viento ha obligado a aplazar las mangas finales, por lo que también la vela vivirá su particular ‘supermartes’ de medal races para definir los puestos de podio. Varias opciones reales para España.

El calendario no había previsto muchas otras opciones para el primer lunes de agosto, pero igualmente ha habido buenas noticias. El piragüismo en aguas tranquilas comienza a dar sus primeras alegrías, empezando por la eterna Teresa Portela, ya en sus sextos Juegos. También las ha dado el lanzador de martillo Javier Cienfuegos, clasificado para la final y el waterpolo masculino llega a cuartos lanzado e invicto.

En cambio, las dos parejas de voley playa han dicho adiós a las puertas de cuartos, igual que las ‘Guerreras’ del balonmano, eliminadas por un cruce de malos resultados. Y Orlando Ortega, gran baza para el 110 vallas, ha anunciado que no podrá competir por una lesión en los isquiotibiales.

Esta ha sido la participación española del lunes 2 de agosto:

PIRAGÜISMO

Teresa Portela, en sus sextos Juegos, gana su serie de K1 200 y se mete a semifinales.

Cayetano García y Pablo Martínez, a semifinales en el C-2 1.000.

ATLETISMO

Eusebio Cáceres, cuarto en la final de salto de longitud. DIPLOMA.

Javier Cienfuegos, a la final de lanzamiento de martillo.

Marta Pérez, a semifinales de los 1.500 metros con mejor marca personal.

Estela Guerrero, eliminada en la primera serie de 1.500.

Jael Bestué, eliminada en la primera serie de 200 m. con marca personal

HOCKEY HIERBA (F)

La selección española en cuartos de final ante Reino Unido en los lanzamientos de penalti tras empatar 2-2 en el tiempo reglamentario. DIPLOMA.