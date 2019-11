Retiro tropical en Sri Lanka

Un exuberante paisaje tropical, comida sana, playas salvajes y solitarias e infinitos campos de arrozales forman uno de los destinos más deseados del mundo. Esta perla del Índico lleva años conquistando los corazones de muchos tipos de viajeros; ya sucedió con Marco Polo, quien escribió allá por el siglo XIII que se trataba de la “isla más bella del mundo”. No se equivocaba el explorador porque, aunque unos cuantos siglos más tarde, soy yo misma quien tiene la oportunidad de recorrerla para confirmarlo. Y así es, la belleza natural y los legendarios tesoros de esta tierra fértil y salvaje también a mí, lo confieso, aún me tienen en trance.

Con su característica forma de perla, Sri Lanka cuenta con numerosas riquezas, no solo materiales, que también, donde destaca la felicidad que emana de su ordenada vida salvaje, una contraposición que resulta, además, de lo más exótica. Es cierto que existe un gran parecido entre Sri Lanka y la India, aunque la primera resulta mucho menos picaresca y caótica. Su riquísimo legado cultural resulta casi apabullante y, al igual que le ocurrió a Marco Polo, no resulta difícil caer rendido ante los encantos de esta isla y de maravillas naturales como Yala o de ciudades milenarias como Sigiriya y Polonnaruwa.

Yoga entre arrozales

Unión, esfuerzo, conjunción… son muchos los significados de la palabra “yoga” y también muchos los tipos de disciplinas para lograr la tan añorada “mayor eficiencia en el dominio de la concentración anímica”, tal y como lo define la RAE. En mi caso, la práctica del yoga ha sido uno de mis grandes retos personales durante los últimos diez años de mi vida. No me considero una persona particularmente deportista, pero sí particularmente nerviosa. Así que cuando alguien a quien estaré eternamente agradecida me animó a comenzar a practicarlo, reconozco que me lo pensé dos veces, pero sucumbí a la tercera. Y hasta hoy.