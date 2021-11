Retrata a la sanidad pública madrileña y a Ayuso con su carta a la directora de 'El País'

Hace unos días se viralizó la carta a la directora de El País de una lectora, Carolina Vázquez, que explicaba que su hija quiere ser segundo violín y no primero ni solista. “Ella lo que quiere es tocar tranquila en un segundo plano, porque eso le hace feliz”, decía.

Vázquez reflexionaba sobre la necesidad de protagonismo de la gente: “El mundo está hecho para los que quieren ser famosos, para los que sueñan con ser los primeros. El problema no es de ella, sino de ese mundo. Porque la maravilla de una sinfonía sólo es posible gracias a los que sueñan con ser segundos violines”.

Este jueves, el diario El País publicó otra carta a la directora escrita por un lector, Marcos Belmonte Palacios, que contaba que su hijo no quiere ser segundo violín, simplemente lo “que quiere es ir al pediatra”.

“Pero en una ciudad en la que se puede pedir cita por una aplicación, mi hijo no puede ir al pediatra porque ‘no hay cita en los próximos 15 días’”, se quejaba Belmonte.

El lector aseguraba que su hijo no puede ir al pediatra “por una decisión política y económica”. “Y esto no se hace viral”, proseguía.

“Quizás no ayude que en su medio, cada día, publiquen declaraciones sin contenido de la presidenta de mi comunidad, pero no publiquen, cada día, que mi hijo no puede ir al pediatra. No, el mundo no está mal, es mi hijo el que está mal, pero no puede ir al pediatra”, finalizaba Belmonte.

La carta fue compartida en Twitter por el periodista de la Cadena Ser José Luis Sastre y se ha convertido en todo un fenómeno viral. Su publicación, en poco más de un día, lleva más de 5.800 compartidos y 12.000 me gusta.

Belmonte estuvo este jueves en Hoy por Hoy Madrid de la Cadena Ser y contó que su hijo estuvo dos semanas con una gripe complicada y sin poder visitar un pediatra porque no les dejaba pedir cita por la aplicación y presencialmente les obligaba a hacer colas “interminables”.

“Nunca nos había pasado. Ni en los peores momentos de la pandemia, cuando podíamos pedir cita por teléfono. Pero ahora, tal y como están las cosas, es hasta peor”, llegó a decir el autor del texto.

También criticó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por una política que “favorece a los seguros privados y que, para que estos funcionen, la sanidad pública tiene que funcionar mal”.