Revilla, que afirmó que Podemos es un partido que “ya no existe” y que tiene a Pablo Iglesias como una persona “quemada políticamente”, aconsejó a Díaz salir de la formación. En unas declaraciones recogidas por Europa Press , el político cántabro señaló que la ministra de Trabajo podría “encajar perfectamente” en el PSOE porque su “enemigo oficial” es el “Podemos oficial”.

“Creo que al PSOE le interesa que Yolanda saque votos porque si no, ya me contará”, comentó Revilla, que describió a la formación morada dividida en el bloque de apoyo a Díaz y en otro sobre la figura de Irene Montero.

Por ello, indicó que Pedro Sánchez no las va a convocar ahora. “Nadie sabiendo que va a perder convocaría elecciones ahora”.

Finalmente, también se refirió a Vox y contestó a si él pactaría o no con la formación de Santiago Abascal. Revilla dijo que “guste o no” es otro partido legalizado, pero matizó que él no haría pactos con Vox. “Yo no pactaría con ellos nunca, pero está legalizado”, sentenció.