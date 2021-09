Risto defiende en directo a Susanna Griso tras lo que ha dicho de ella un afectado de La Palma

Un afectado por el volcán de La Palma se ha lamentado en el programa Todo es Mentira, de Cuatro, de que periodistas como Susanna Griso puedan moverse con facilidad por la isla mientras ellos tienen que pasar apuros para hacer lo mismo.

“La población civil tenemos que esperar horas y horas y hay medios de comunicación”, ha asegurado el hombre, que ha sido interrumpido por Risto, que ha explicado la situación. “Los medios tenemos que explicar lo que está pasando, hay que ir hasta el lugar”, ha señalado.

El afectado ha lamentado que “hay algunos que tienen más facilidades”. “He dicho un ejemplo que quizá no debería haber dicho”, ha dejado caer antes de que el presentador insistiese: “Susanna no es una irresponsable, habrá hecho su trabajo lo mejor posible”.

“Sí, pero ha tenido unas facilidades que yo no he tenido. No es una crítica al periodismo, es un ejemplo que igual es hasta incorrecto. Pido disculpas si pudiera ofender, pero he estado horas para coger dos gatos y la he visto a ella moverse con facilidad”, ha explicado el hombre.

Griso ha recibido críticas y la denuncia de un medio de comunicación después de que la Guardia Civil franquease el paso a la presentadora de Espejo Público dos minutos después de impedírselo a dos periodistas de Canarias Ahora alegando que había órdenes estrictas de corte total de la carretera que conduce a Todoque.

Según ese mismo medio, este miércoles pudo verse de nuevo a Susanna Griso utilizar un coche de la Policía Local de Los Llanos de Aridane para desplazarse por la zona del suceso y esquivar las restricciones de movilidad y los cortes de tráfico de la Guardia Civil.

Todo ello ha provocado que las dos asociaciones de la prensa en Canarias emitieran un comunicado exigiendo a las autoridades el mismo trato a todos los profesionales.